Sevgili Başak'lar; emeklerinizin karşılığını alacağınız ayları yaşamaya hazır olun! 2018 yılının değişim yılı olduğunun siz çoktan farkına vardınız. Hayatınızın sınavlarını geçtiğimiz aylarda verdiniz ve artık ödüllerini toplama zamanı. Çabaladığınız, tüm kalbinizle inandığınız, yeni deneyimler elde ettiğiniz her şeyin karşılığını alacak, maddi manevi kazançlarınızla yolunuza devam edeceksiniz. İş yerinizde gösterdiğiniz azim bazı arkadaşlarınızın kıskançlık duymasına sebep olsa da gönlünüzün genişliği ile herkesi affedeceksiniz. 2018 yılının son üç ayı sizin için hem sakin, hem de başarı dolu geçecek. Uzun zamandır çıkmak istediğiniz seyahat için planlama yapabilir ve kalabalık bir tatil organizasyonu yapabilirsiniz. Sizin için bu yılın en unutulmaz ayı ise Aralık olacak! Hem aşk, hem iş konusunda yükselişe geçecek ve çevrenizdekileri dahi yanınızda taşıyacaksınız. Kendi işini yapan bir Başak burcuysanız işinizi büyütebilir ya da farklı bir sektöre yatırım yapabilirsiniz. 2018 yılının en hareketli aylarını yaşarken tüm dikkatler sizin üzerinizde olacak. Hayatınızı toparlayacak olan Kasım ve Aralık'ta geçmişte sorun yaşadığınız kişileri hayatınızdan çıkarmakla kalmayacak, aradığınız huzuru da bulacaksınız. Hem sizin, hem de birlikte olduğunuz kişinin hayatını toparlayan hep siz oldunuz. Ekim itibari ile bu değişirken, deyim yerindeyse yol arkadaşınızı gerçekten bulduğunuzu hissedeceksiniz. Unutmayın, siz her detayı düşünebilen ve uygulayabilen yegane burçlardansınız.



ASTROGÜNDEM

Venüs-Plüton iletişimi gizli konuları işaret ediyor. Pek çok kişinin gizli ilişkileri, anlaşmaları ortaya çıkarken, takip etmekte zorlanacağımız bir gündemin içine düşebiliriz. Özel hayatımızda ise sırrımızı kime verdiğimizi sorgulamak zorunda kalacağımız olaylar yaşanabilir. Bu dönemde hamilelik haberleri duyacağız.