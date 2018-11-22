İlginç, iddialı ancak etkisi sonradan fark edilen bir Dolunay ile karşı karşıyayız. Aynı zamanda Güneş'in 23 Kasım'da Yay burcuna taşınması, Güneş'in Yay burcunda, Ay'ın İkizler burcunda birbirilerine karşı karşıya dururken dünyayı aralarına alacaklar. Tabi Dolunay gerçekleşirken Retro halinde olan Merkür'den de destek alacağını hatırlatmalıyım. İkizler –Yay aksında meydana gelen Dolunay'ın olumlu yanları da olacak elbette. Keyfi hareketler artacak, neşeli çıkışlar olacak, ortak ortamlarda esprili tavırlar gelişecek ve böylece gündelik gelişmelere adapte olmak daha kolay olacak. Ancak yargılamalar da bir o kadar hız kazanabilir. Toplumsal ve popüler kültür açısından çok da huzurlu bir Kasım bitişini resimlemeyen Dolunay, bol mesaj içerikli olacak. Bakalım neler oluyor.

Ne zaman gerçekleşiyor?

23 Kasım 2018 Cuma günü sabah saatlerinde İkizler burcunda semada yükselecek.

Kimler eşlik ediyor? Neleri etkiliyor?

Dolunay felsefeyi yani derin düşünceyi, sorgulamayı popüler yaparken Jüpiter'e kafa tutması geçmişi sorgulatacak. Dolunay'da bilfiil görev alacak Jüpiter; dini, eğitim yapılarını, dindarlığı ve dinle yönetilen ülkeleri gündeme getireceğini işaret ediyor. Kutsal, dini yerlerde olacak bazı olaylar birçok ülkede tepki ve yeni bir akım yaratabileceğini haberciliğini yapan Dolunay gün doğmadan neler doğacağını adeta bize ispatlayacak. Birçok liderin baş edemeyeceği yürüyüşlerin gösterilerin haberlerini bu Dolunay'dan sonra görebiliriz. Dolunay'ın adı ikizler, gölgesi Yay, siz düşünün artık diyor gibi heybetli tavırları gazetecileri gündeme getirmeye devam edecek. Özelikle son zamanlarda dünyanın konuştuğu Sudi Arabistan konsolosluğunda yaşanan gazeteci suikastının bilinmeyenlerinin de gün yüzüne çıkabileceğini de işaret ediyor.

Sosyal medyada aşırı iyimserlik takınan kişilerin bir anda tiye alındığını göreceğiz. Gürültücü bir İkizler Dolunay'ı ile yüz göz olacağız. Güneş'in Yay burcunda hareket etmesi gündemdeki bazı sorumsuzlukları ifşa edecek. Sıkılmak, bıkmak, pes etmek gibi özellikleri içinde barındırıyor olacak. Bu Dolunay en çok O Ses Türkiye programı ile uğraşabilir. Ne de olsa o da heybetli bir Dolunay'da başlamıştı.

Tüm bunlarla birlikte Ay'ın İkizler burcundaki Dolunay etkisi hislerimizi eğitmemiz gerektiğine vurgu yapacak. Açık ve net bir şekilde konuşmaktan çekinmeyeceğiz. Bugünlerde kendinizi duygusal çekişmelerin içinde bulursanız şaşırmayın.





Astrogündem; Felekler oyun içinde oyun var dedirtecek. Ay-Plüton 120'liği yurt dışı bağlantılı kişileri işaret ediyor. Mültecilerden, çifte vatandaşlığa kadar pek çok konunun gündeme gelebileceği bugün yurtdışında yaşayan, bireysel ya da kurumsal olarak yatırım yapan herkesi ilgilendirecek gelişmeler yaşanabilir. Güneş, değişken burç Yay'a geçiyor, diplomaside hareketlilik artıyor.

KOÇ: Bugünlerde mesain daha çok iletişim odaklı olabilir. Boşa gittiğini düşündüğün emeklerine sahip çıkmak isteyeceksin. Özellikle aileni ve sevdiğin kişiyi korumak için elinden geleni yapmak isteyeceksin. İlişkisi olmayan bir Koç burcuysan, gün içerisinde bir eğitimde ya da toplantıda tanışacağın kişinin sohbetinden etkilenebilirsin.

BOĞA: Programlarını basit bir düzlemde değerlendirmen gerekebilir. Bazı projelere eğilerek öz disiplin geliştirmen daha fazla çalışmana neden olabilir. Neye ihtiyacın olduğu konudaki kararsızlıkların pekişebilir. Bütçe planlaması yapmayı hedeflerken bir anda var olan arabanı değiştirme fikrine sıcak bakabilirsin.

İKİZLER: Uzun zamandır beklentide olduğun bir konuda bugün seni heyecanlandıracak gelişmeler yaşanabilir. Gün içerisinde bir yerden bir yere yolculuk ederken bazı aksiliklerle karşılaşabilirsin. Eğer yeni bir ilişkin var ise inişli çıkışlı hallerin yüzünden kendini tam olarak yansıtamayabilirsin. Evliliğinde sorunları olan bir İkizler burcuysan, eşinle yeniden ilk günlerinizdeki gibi olma isteğin artacak.

YENGEÇ: Bugün rakip gördüğün insanları arkanda bırakacağına hiç şüphe yok. Ama bunu yaparken biraz acımasız davranabilirsin… Bu şekilde davranmak bazı ayrıcalıkları da kaybetmene neden olabilir, dikkat! Grup çalışması yapmak için ideal zamanlar olabilir. İlişkisi olmayan bir Yengeç burcuysan, hoşlandığın kişiye açılmak için cesaretini toplayabilirsin.

ASLAN: Senin için önemli bir gün. Bugün eğer birine söz verirsen, bu senin sorumluluğun haline gelebilir ve önümüzdeki günlerde karşına çıkabilir. İlişkisi olan ya da evli bir Aslan burcuysan, değer verdiğin kişiye hafta sonuna program yapabilirsiniz. Çocukların varsa, eğitimleri ile ilgili bazı aksaklıklar oluşabilir.

BAŞAK: Bir yere seyahat etmeyi planlıyorsan, bazı sorunlarla karşılaşabilirsin. Bu yüzden yola çıkmadan önce tüm hazırlıklarını tam anlamıyla tamamlamış olarak çıkmanda fayda var. Şu sıralar yaşadığın tesadüfler geleceğini kolaylaştırabilir. Bu bir iş görüşmesi olabilir ya da bambaşka bir konuda eğitimine yön kazandırmak olabilir.

TERAZİ: Bugüne ait bazı planların hava koşulları yüzünden bozulabilir. Verdiğin sözleri tutuyor olman, insanlara güven veriyor! Yakın çevrenden bazı insanlara büyük sözler vermen gereken durumlar oluşabilir. İş arayışında olan bir Terazi burcuysan, önemli bir pozisyon için görüşmeye çağrılabilirsin. İlişkisi olmayan bir Terazi burcuysan, birileri ile aranı yapmaya çalışanlara karşı tavrın keskin olabilir.

AKREP: Uzun zamandır kafanı kurcalayan düşünceleri açık sözlülükle dile getirebileceğin bir gün. Ancak iş ortamındaki kraldan çok kralcılara özellikle dikkat etmen gerekecek. Söyleyeceğin sözler değiştirilerek dedikodu malzemesi haline getirilebilir. Sevgilisi olan bir Akrep burcuysan bugün biraz karşı tarafa sert davranabilirsin.

YAY: İlişkilerin adına önemli bir gün. İletişim konusunda duyarlılığın artacak. İş yerinde kafanı taktığın biri varsa hedefini küçültmeden işine yoğunlaşmanda fayda var. Vurdumduymaz olman bugün pek yerinde olmayabilir. Takip ettiğin işlerde aksamalar, internette yaşanan sorunlar, geciken evraklar gibi konular gergin bir öğleden sonrana neden olabilir.

OĞLAK: Yeni bir günü kucaklarken, odaklanma problemi yaşaman güne tembel bir hisle başlamana neden oluyor. Çalışma ortamındaki bazı değişiklikler seni hayal kırıklığına uğratabilir. Beklemediğin insanların işten çıkarıldığı haberini alabilirsin. Etrafındakileri yönlendirdiğin bir gündesin. Ancak bir yandan da birilerini ikna etmek senin için zor olacak gibi…

KOVA: Bugün bazı konularda beklenmedik aksilikler yaşanabilir. Gitmek üzere planladığın yerlere son dakika gitmekten vazgeçebilirsin. Sabah saatlerinden itibaren üzerindeki yorgunluğu anlamsız buluyorsun çünkü iş yoğunluğun bugün seni epey zorlayacak. İlişkisi olan bir Kova burcuysan, sevgilinle kültürel aktivitelere katılabilirsiniz.

BALIK: Kaygılı bir ruh hali içerisinde olabilirsin. Ne kadar mükemmeliyetçi davransan da her şeyi bir anda halletme isteğin bazı detayları kaçırmana sebep olabilir. Parayı idare etmek gibi konular gündeminden düşmüyor. İşlerden sıkıldığında küçük molalar vermeyi ihmal etme. Kendine ve zihnine fazlasıyla yüklendiğinde, ruhsal olarak etkilendiğini en iyi sen biliyorsun.