Bugünden sonra gün doğmadan aşk doğuyor.

'Bunun sorumlusu kim?' diyecek olursanız, Venüs derim.

Bu süreçte acıdan beslenenlerden uzak durun ki, uykularınız da, dualarınız da burnunuzdan gelmesin. Venüs, Akrep burcundayken evlilik kararı alanları da es geçmeyecek.

Venüs'ün amacı sorun çıkarmak, çiftlerin arasını bozmak, ilişkilere sekte vurmak değil.

Aksine düzgün gitmeyen gönül bağlarını düzenlemek ister. Bu konuda da kırıcı olmaktan çekinmez, çünkü Zodyak'ın en ihtiraslı ve sert burcunda hareket ediyor. Aşkı, sevgiyi temsil eden gezegenin bu kadar sert ve acımasız olacak olması, sevginin hesapla kitapla olmayacağını hepimize hatırlatacak.

Eğer sizin hayatınız bugünlerde siyah beyaz bir filmi anımsatıyorsa hiç üzülmeyin, ağlamayın; yüzünüz gülecek. Ancak çevrenizde sırf maddi çıkarları için evli veya sevgili olanlar varsa işte onlara Venüs tuzaklar kuracak; hem de 2019 yılının ilk günlerine kadar.

Kısacası 2019 yılına nasıl girerseniz, yeni yılda kaderinizi de öyle yazarsınız. 'Venüs Akrep'ten geçerken bize neler yansıtabilir?' derseniz...

En iyi, en mükemmel ve kusursuz olduğumuzu düşüneceğiz.

Bu sebeple sevdiğimiz insanlar bize hatalarımızı söylediğinde kabul etmeme eğilimi içinde olmamız sorunları beraberinde getirecek.

İçimizdeki güçten asla şüphe etmeyeceğiz, ani kararlar alabiliriz.

Yüksek duygular, beraberinde yüksek olayları da getirecek. Sert bir tavır sergileyebilirsiniz.

Bu döngüde 'Benim eşim ya da benim sevgilim kıskanç değil' demeyin.

İş hayatımızda aktif ve kazanmaya daha yakın olacağız.





ASTROGÜNDEM

Güneş-Mars 90'lığı, kurumsal firmalarda gerçekleşen değişimlerin devam edeceğini işaret ediyor. Uluslararası firmaların köklü kararları eleştirilere açık bir hale gelirken, siyasi isimler açıklama yapmak zorunda kalabilir. Aşk gezegeni Venüs'ün Akrep burcuna geçmesi, aile şirketlerini, ortaklıkları derinden sarsabilir.