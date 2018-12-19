Astroloji tarihinin belki de en heybetli zaman dilimini anlatmak bu zamanın astrologlarına düştü. Astroloji, ilk zamanlarda insanların Ay'ın fazını hayvan kemiklerine işleyerek başladığı bir yolculuk aslında… Milattan önce 1500'lü yıllarda, ilk insanın tarımı keşfetmesi ile gökyüzünü de keşfettiğini siz de çeşitli kaynaklar bulabilirsiniz. Yeryüzündeki hareketini anlamlandırabilmek için gökyüzüne bakan insanların, yüz yıllar içinde Persler'den Babiller'e büyük bir itibar kazanarak ama bir o kadar da açılımlara tabi olarak bugüne kadar gelmiş yegane bilgi astroloji! Astrolojiye Osmanlı İmparatorluğu büyük değer katmıştır. Şimdi 'Astrolojinin neden köklerine indik?' diyeceksiniz. Çünkü astroloj, sadece 2019 yılını anlatmayacak, 21'inci yüzyılın insana kattığı değeri de anlatacak. Değişimin ayak seslerini hepimiz duymaya devam edeceğiz. 'Strateji uzmanları, ekonomistler ya da toplum mühendisleri ön göremiyor mu? 'derseniz, belki de görenler dile gelmeye başlamıştır. Ama astrolojinin toplumun verilerini değil, gökyüzünün verilerini göz önünde bulundurduğunu unutmayın ve şunu bilin ki; kainatın en detaylı düzenini mutlak yaradandan başkası bilemez. Bilim insanları, 2019 için belki farklı kelimeler kullanıyor olabilir bugünlerde. Eğer çok farklı kelimeler zikrediliyorsa, tüm canlılar ön görülemez bir sürecin başlangıcına tabi tutulacak demektir. 2019 kitabımı yazarken de belirttiğim gibi, bu yıl yaşadığımız gezegenin aurası değişecek, gün değil aylar elimizden su gibi akıp gidecek. İsterseniz gelin 2019 yılına günler kala siz de zihninizi dinlendirip duygularınızı ayıklayın. Astrolojinin iz düşümü ile gökyüzündeki seyre baktığınızda, bu yılın hızının duyguları karıştırabileceğini de anlatıyor. Bu yüzyılın en hızlı döngüsü ve dönüştürücü yılında burçlarınıza özel yorumlar yapmakla kısıtlı kalmadım. Yönlendirmeler, en önemlisi de astro koçluk yaptım. 2019 yılını detaylı okuyabileceğiniz burca özel yönlendirmeler ve reçetelerle yeni yıl listesi hazırladım. Yarından itibaren yayınlanacak 2019 burç yazı dizisini okumadan önce kağıdı kalemi hazırlayın, yorumlarımın içinde size özel mesajlar var.



ASTROGÜNDEM

Güneş-Ay Düğümü, ilişkisi topluma mal olmuş kişileri gündeme getiriyor. Bugünlerde bağımlılıkları ve kötü alışkanlıkları olan dünyaca ünlü isimler magazinde konuşulurken, herkesin bağımlılıklar konusu hakkında yorum yapması ise sosyal medya mecralarında farklı bir ayrışmayı ortaya koyacak.



