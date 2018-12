Yılın en çok konuşulan burcu siz olacaksınız, hazır mısınız? 2019 yılı içinde oldukça iddialı günleri barındırırken sizin hayatınızı da baştan sona değiştirecek. Bildiğiniz tüm ezberleri bozacaksınız. Tabi bu değişimleri 2019 yılının mart ayında burcunuza taşınacak Uranüs'e borçlu olacaksınız. Neredeyse her aya özel olaylar yaşarken kimi zaman yorulacak kimi zaman ise daha da güçlendiğinizi fark edeceksiniz. Yeni yılın sizin için sıradan olmayacağını bilmelisiniz, aşk hayatınızdan iş hayatınıza kadar pek çok farkı dinamiği içinde barındıran 2019 yılının her gününü bir kenara not almanızı tavsiye ederim. Yeni yılda geçmişten kalan hesapları kapatırken, adeta kaderinizi yeniden yazdığınızı fark edeceksiniz. İçinizden benim için zor bir yıl mı olacak diye kendinize soruyorsunuz. Aksine sizin için hareketli bir yıl olacak, gönlünüzü ferah tutun. Öncelikle bu yıl kesinlikle kendi evinizi satın alacak, geçmişe dair borçlarınızı ödeyeceksiniz. Gökyüzü 2019 yılında toprak burcundan feyz alırken yanı sıra toprak tutulmaları yaşanırken kendi kabınıza sığmayacaksınız. Bugüne kadar attığınız tüm adımları geride bırakacak büyük çıkışlar yaşayacaksınız. Eğer son 7 yıldır stilinizin, görünüşünüzün, kilonuzun değişmediğini düşünüyorsanız bu konuda da kendinizi yeniden tasarlayacaksınız. 2019 yılının temmuz ayındaki cengâver tutulmalar ardı ardına yaşanırken hayattan keyif almayı da başaracaksınız.





KARİYER VE PARA

2018 yılının son altı ayı itibariyle iş yerinizde belli başlı sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Bu sorunlar 2019 yılının ilk iki ayında da devam edeceğini bilmelisiniz. Ancak tarih 6 Mart'ı gösterdiği an sizin için büyük bir dönüşüm süreci başlayacak. Bu tarihi bir kenara not almanızı tavsiye ederim. Özellikle kurumsal bir firmada çalışan Boğa burcuysanız; terfi ya da maaş zammı söz konusu olabilir. Kendi işini yapan Boğa burçları ise bu tarihten sonra iş yerlerini büyütmek isteyebilirler. Eğer işinden ayrılmış ve iş arayışında olan bir Boğa burcuysanız hiç merak etmeyin. İnce eleyip sık dokuduğunuz iş tekliflerinden biri tam gönlünüze göre olacak.

AŞK

Değişimin ara yüzü olarak nitelendirdiğim 2019 yılı aşk hayatınız adına sizi köklü kararlar almak zorunda bırakacak. Yorulduğunuz, kırıldığınız hatta tahammül ettiğiniz birliktelikleri artık arkanızda bırakmak isteyeceksiniz. Devrim gezegeni Uranüs'ün burcunuzda hareket edecek olması size güç verirken, duygularınızı çok daha fazla önemseyecek ve ona göre hareket edeceksiniz. Maddi kaygılarınızı 2019 yılında hafifletirken, aileniz tarafından yapılan alım-satımlardan da kazanç elde edeceksiniz.

Neler olacak derseniz;

· 2018 yılının son aylarında yeni bir aşka yelken açan bir Boğa burcuysanız 2019 yılının ilk altı ayı içinde birtakım sorunlar yaşayabilirsiniz.

· 1984-1989 yılları arasında doğan evli bir Boğa burcuysanız, hayatınıza müdahale eden üçüncü kişiler bir bir ortaya çıkacak.

· Uzun süreli ilişkisi olan bir Boğa burcuysanız ve içinizde bazı şüpheler varsa, geçmişe dair tüm konuları irdeleyip yeni bir sayfa açacaksınız. Belki 2019 yılının ilk 6 ayı ilişkinizi, kalbinizi zorlayacak ama eskisinden daha da iyi olacaksınız.

· 1970-1984 yılları arasında doğan evli bir Boğa burcuysanız 2019 yılının ikinci yarısı sizi bebek sahibi yapabilir.

· Uranüs 2019 nisan ayında itibaren 7 yıl boyunca burcunuzda hareket edecek ve siz de geleceğinizi yeniden kurmak isteyeceksiniz. Hatta yeni bir şehre taşınma fikri bile geliştirebilirsiniz.

Yılın Önemli Günleri; 14 Şubat – 6 Mart – 20 Nisan – 6 Mayıs – 1 Haziran – 16 Temmuz – 13 Kasım

Koç: Başkalarının senin hakkında ne düşündüğü umurunda değil. Ancak lider yönünü göstermek için elinden geleni yapabilirsin. Başarısız olmaya tahammülün yok değil mi? Ekstra iş ve maddi kazanç demek olan bu durum seni motive edecek. Uzun zamandır iş arayışındaysan, kendini umutsuz hissedebilirsin.

Boğa: Gündemin gerçekten kalabalıklaşıyor. Önümüzdeki günlerde daha da kalabalıklaşmaya devam edecek. O yüzden ikinci kişilerin sana bu kadar engel olmasına izin verme. Çizgiler bazen gereklidir... Gayret etmek ve yılmamak senin en güzel özelliğin. Ne istediğinden emin olman bazı kararları uygulamanı kolaylaştırabilir.

İkizler: Bugün kendini oldukça narin ve tutkulu hissedeceksin. Ailedeki gençler ön plana çıkacak ve senin de onların ihtiyaçlarını dinlemen gerekebilir. Tecrübelerini yansıtmak ve yön vermek için ideal bir gündesin. Yeni sorumluluklar edinmek seni korkutmasın. Sözel konular üzerinden yapılan anlaşmalara dikkat etmen gerekebilir.

Yengeç: Hedeflerin konusunda seni destekleyen insanlar var. Beklediğin iş haberi ya da proje sonucu bugün nihayet bir yol almanı sağlayacak. Bugünden itibaren kendi gündemini yaratıyorsun. Düzene sokman, yeniden düzeltmen, hayatında doldurman gereken boşluklar var. Bunu sen de fark ediyorsun. Benzersiz bir bakış açısına sahip olman yeni dostlar edinmeni sağlıyor.

Aslan: İyi fikirlere sahipsindir ama uygulama da zorluk çekersin ya, işte bugün sınanıyorsun. İletişim kurmak, ortak çalışmaları desteklemek gibi konularda işlerin istediğin gibi gitmeyebilir. Hep aynı şeyler yaptığını mı düşünüyorsun? Hayatında dengesizlik ve belirsizliklere yer olmadığına çok keskin bir şekilde kanaat getirdiğin bir süreçten geçiyor olabilirsin.

Başak: Kimlerle iş birliği yaptığına ve kimlere güvendiğine dikkat ediyorsun. Artık hayatı daha bilinçli yaşadığını fark edeceksin. Çevrendeki insanları birebir tahlil ediyorsun. Sana akıl hocalığı yapan insanlara yakınlığın artıyor. Muhtelif hiçbir şeye başlamak istemeyeceksin. Atılan adımların ne kadar gerçeklik payı olduğunu araştırıyorsun.

Terazi: Çalışma koşulların değişim gösterebilir. İkili ilişkilerde ve ortaklı projelerde zarar etmemeye özen göstermeli, net olmayan hiçbir konuda ileriye dönük atılım yapmamalısın. Eğer finansal krizler yaşayan; miras, vergi, banka borcu, hukuksal problemleri olan bir Terazi burcu isen, sana zarar veren her türlü zorluğu adeta koşarak geçeceksin.

Akrep: Bugün çalışma hayatında yeni konular gündeme gelebilir. Yarım kalmış işlerini toparlamak için zamandan faydalanabilirsin. Eğitime başlamak, yarım kalan yazılarını düzenlemek için uygun bir gündesin. Akademik konularda yeni başlangıçlar için güzel haberler alabilirsin. Gün içerisinde üstünde çok durmadığın bazı problemlerin kendini gösterdiğine tanıklık edebilirsin.

Yay: Sabah saatlerinde yaşanan süreçleri takip etmekte zorlanabilirsin. İşlerinde aksamalar olabilir. Parasal kaynaklarınla ilgili doğru kararlar alamayabilirsin. Ancak merak etme, öğleden sonra işlerin kolaylaşacak. Kişisel yeteneklerinle işlerini kolayca halledebilirsin. Geleceğin adına yeni başlangıçlar yapabilirsin.

Oğlak: Bugün statünü korumak için yeni hedefler edinebilirsin. Sorumlu olduğun işlerinde mücadeleye başlayabilirsin. Öğlen saatlerinde kendini ortaya koyacağın olaylar yaşanabilir. Bulunduğun ortamda kendini daha uyumlu ve iyi hissedebilirsin. Ancak finansal konularda ve sosyal yaşamında tatsız sürprizlere hazır olmanı öneririm.

Kova: Bugün ortak işler konusunda sorumluluk alabilirsin. Strese sokan olaylardan uzak kalmak isterken iletişimde gergin anlar oluşabilir. Öfkene yenilecek davranışlardan uzak durmalısın. İdeallerin var evet, ama onların gerçekleşmesi için biraz daha zamana ihtiyacın olacak. Aslında ne istediğini biliyorsun ancak özgürlüğüne olan düşkünlüğün seni biraz zora sokabiliyor.

Balık: Bugün derin düşünceler içindesin. Giderlerin ile gelirin örtüşmemesi sana ek iş imkânlarını düşündürtüyor. İnsanlara bir iş arayışı içinde olduğunu belirtebilirsin. Eski iş çevrende arkadaşlığın devam ettiği kişiler ile bağlantın sıklaşıyor. Aklındaki işi bir proje haline getirmek için çabalıyorsun. Eşin ya da sevgilinle ilgili konularda biraz daha öngörülü olmanda fayda var.