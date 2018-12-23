2019 yılı hayatınızın her bölümünü baştan aşağı değiştirecek. Yeniden başarı merdivenlerini tırmanacağınız bu yıl gezegenler de burcunuzu sık sık ziyaret edecek. Sizi dönüştürecek, farklı duyguları tatmanızı sağlayacak, entelektüel yapınızı destekleyecek, başkalarına yardım etme isteğinizi azami hıza indirecek, kendinizi iyi hissetmek için adeta yeni ve farklı yollar deneyecek bir yıl yaşayacaksınız. Yılın en etkili tutulması temmuz ayında burcunuzda yaşanırken bugüne kadar arkanızda bıraktığınız ama bir türlü unutamadığınız konuları da bir şekilde önünüze gelecek. Ama bu sefer siz haklı olacaksınız. Hele bir de son yıllarda çok çalışıp paranızı bir türlü alamayan Yengeç burcuysanız yılın ikinci yarısı paranızı alacaksınız. Yaşama dair planlarınızı ertelediğiniz bir yılı geride bırakırken, 2019 yılının da benzer olacağından korkuyorsanız, korkmamalısınız. Kendinize koyduğunuz sınırları kaldıracak, ördüğünüz duvarları yine kendiniz yıkacaksınız. Yaşam sizin için çok daha farklı akarken bu yıl burcunuzda yaşanacak Güneş Tutulması ile gökyüzünün desteğini arkanıza alarak ilerlemek çok kolay olacak.





KARİYER VE PARA

2018 yılında gezegenlerin karşıt burcunuzda hareket etmesi sizi de epey yordu. Olacak dediğiniz işlerin son anda iptal olması, yaptığınız işlerin maddi karşılığını alamamış olmanız bir de üstüne çıkan ekstra ödemeler maddi anlamda zor günler yaşamanıza sebep oldu. 2019 yılının maddi anlamda sizin için aurasının çok daha farklı olduğunu bilmelisiniz. Özellikle kariyerinizi destekleyen gezegenler yaratıcılık gerektiren işlerde en büyük yardımcınız olacak. Eğer uzun süredir satımını gerçekleştiremediğiniz bir mülkünüz var ise 2019 yılının ilk 3 ayı içinde kolaylıkla alım satım gerçekleştirebilirsiniz.

AŞK

Aşk hayatınızda sevgiye ve saygıya önem verdiğiniz kadar karşılıklı anlayışı da ilk sıralarda tutuyorsunuz ve çok haklısınız. Hayatta öncelikleriniz her zaman diğer insanlardan çok farklı oldu ve bu durum da kimi zaman sizi zor durumda bıraktı. Kimi zaman hırpaladı kimi zaman ise haklıyken haksız duruma düşürdü. 2019 yılında ise tüm bunları bir kenara bırakacaksınız. Kaygılarınızı bir kenara bırakırken, kendinize duyduğunuz güven de artacak. Mükemmel aşkı bulacaksınız sevgili Yengeç burçları, hiç merak etmeyin. Güçlü insanlardan etkilenen siz bu sefer size huzur veren sosyal ve bir o kadar hayata bağılı bir kişiye şans vereceksiniz. İnanın bu yıl karşınıza çıkacak kişi size hayata daha farklı bakmayı öğretecek.

Neler olacak derseniz;

· Evli bir Yengeç burcuysanız 2019 yılı hem size hem de evliliğinize çok iyi gelecek. Eğer son 6 aydır eşinizin sizi anlamadığını düşünüyorsanız, kalbini size açmasıyla aranızdaki buzları eriteceksiniz.

· İlişkisi olmayan bir Yengeç burcuysanız ve önceliğiniz aşk değil ise, bu yıl sizin için gündem değişiyor. İş hayatınızda olmaz dediğiniz birisi ile ilişkiye başlayacaksınız.

· İlişkisi olan bir Yengeç burcuysanız ve toprak burcu bir sevgiliniz varsa bu yıl sık sık karşı karşıya kalabilirsiniz. Gökyüzü, aşkınızı çevreliyor.

· Son 3 aydır ilişkisinde sorunları olan bir Yengeç burcuysanız 2019 yılı size çok iyi gelecek. Hatta ailelerinizi dahi bu yıl tanıştırmak isteyeceksiniz.

· 1950- 1959 yılları arasında doğan bir Yengeç burcuysanız sağlığınıza yılın tam ortasında özen göstermeniz gerekecek.

Yılın Önemli Günleri; 6 Ocak – 18 Haziran – 21 Haziran – 2 Temmuz – 16 Temmuz – 8 Kasım – 26 Aralık

Koç: Duygularını besleyecek olan Dolunay, bu zamana kadar görmediklerini sana gösterebilir. Aşk konusunda bu yıl yüzünün gülmediğini düşünebilirsin. Bugün itibariyle sana kendini daha iyi hissettirecek. Hayatını düzenlemeye hazır mısın? Günlük hayatında seni hareketlendirecek faaliyetler bulabilirsin. Fakat bugün tanışacağın kişiler üzerinde beklediğinden de fazla etki yaratabilir.



Boğa: Bugün hiç aklında olmayan çevrelere girebilirsin. Kararlarını, enerjini daha rahat bir şekilde ortaya koyabilirsin. Eğitimine geri dönmek, iş hayatına adım atmak gibi… Uzun zamandır ilişkisi olan bir Boğa burcuysan, ilişkini bir adım ileriye taşımak isteyeceksin. Kendine iyi gelecek bir alan belirlemeyi seviyorsun. Biliyorsun ki, yaşadığın karmaşaların en iyi ilacı, ilgi alanlarına yönelerek kendi iç dünyanda dolaşmak.

İkizler: Bugün ailevi konular seni fazlasıyla oyalayabilir. Eskide bıraktığın olaylar yeniden gündeme gelebilir. Gönül işlerinde yarım kalan duygular için harekete geçmek durumunda kalabilirsin. Eğer maddi konularda sürekli yanlış yatırımlar yapıyorsan, bunun artık bir çözüme kavuşması için bir profesyonele danışabilirsin.

Yengeç: Bugün keyfimi kimse kaçıramaz derken beklemediğin yerden sınava tabii tutulabilirsin. Öğlenden sonra kendini toparlaman ve kaçırdığını sandığın konulara geri dönüş yapman zor olmayacak. Evli ve çocukları olan bir Yengeç burcuysan, ailecek kültürel faaliyetlere katılabilirsin.

Aslan: Ertelediğin bazı konuları bugün tekrar gündemine alacaksın. Artık görmek istemesen de bazı gerçeklere göz yummak senin için bir hayli zor olacaktır. Bazı arkadaşlarınla ilişkilerini keskin bir şekilde kopartırken, haksızlık ettiğini düşündüğün insanlarla aranı düzeltmek adına harekete geçebilirsin.

Başak: Yakın çevrenle ilgili beklediğin olaylar netlik kazanmayabilir. Sorumlu olduğun konulardaki yanlış anlaşılmaları engellemek için işlerini yazıya dökmek isteyebilirsin. Öğlen saatlerinde alacağın haberler yeni sorumluluklar almana neden olabilir. İlişkisini yeni sonlandırmış bir Başak burcuysan, duygusal gelgitler yaşayabilirsin.

Terazi: Başarılı bir ilişki dönemi yaşadığın halde hedeflerinde zorlanıyorsun. Genel problemlerinle çevrenin huzurunu bozmak istemiyorsun. Ancak temponu dengelemek için elinden geleni yapıyorsun. Yavaş yavaş düzene girmeye başladığını fark ettiğin bir gün başlıyor senin için. Geride bıraktığımız günlerde kendi hatalarınla yüzleşirken bir yandan sana yapılan yanlışlar canını bir hayli sıkmış olabilir.

Akrep: Bugün, özellikle geçici heveslere dikkat etmelisin. Gireceğin ortamlarda konuşkanlığın ile dikkat çekiyorsun. Geçmişe dair meselelerle son yüzleşmeni yapabilirsin. Özellikle bu yıl ayrılık yaşamış ve eski ilişkisini hala unutamayan bir Akrep burcuysan, hatalarını gözden geçireceksin. Kendine bu kadar yüklenmen ne kadar doğru?

Yay: Bugün iş ya da ilişkilerin üzerinden konuşmalarına ve bir takım yasal mektup, sözleşmelerin detaylarını kaçırmaman gerekebilir. Geçmişte kalmış bir mesele yüzünden hala aranın açık olduğu insanlar varsa onlarla da artık buzları eritmenin vaktinin geldiğini fark edebilirsin. Dünün, bugünü yönlendirmesine artık izin vermemelisin.

Oğlak: Kendini bugünlerde arada kalmış gibi hissediyor olabilirsin. Sanki sen şartları değil de şartlar seni yönetiyormuş gibi bir durum söz konusu. Ama bu durum biraz da senin çabanla bugünden itibaren son buluyor. Düşüncelere daldığın bugün keyfini hiçbir şey kaçırsın istemiyorsun. Duygusallığı bir yere bırakarak günü olumlu geçirmek isteyeceksin.

Kova: Kendini en rahat ve huzurlu hissettiğin yer evin. Bugün zamanının çoğunu evde geçirmek isteyebilirsin. Yakın arkadaşların için çaba sarf etmek, onların ihtiyaçları için ilişkilerini kullanacaksın. Kafan hayata geçirmek istediğin planlarla dolu ama kendine bir türlü zaman ayırmamaktan şikâyetçi olabilirsin.

Balık: Bugün gökyüzünde sıkı bir etki var. Düşünerek hareket etmen sana kazandıracaktır. Senin gibi ilginç insanları etrafına çekmekte üstüne yok! Bulunduğun ortamlarda yeni insanlar ve yeni fikirleri ile tanışman mümkün olabilir. İlişkisini yeni sonlandırmış bir Balık burcuysan, ona duyduğun özlem artacak.