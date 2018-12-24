Kendinize yeni bir hayat kurmaya ne dersiniz? Gökyüzünün geçtiğimiz yıl zorladığı burçlardan biri de sizsiniz. Kendi yaşamınız içinde şanssızlıklar yaşarken, etrafınızdaki kişilerin de üzerinize gelmesi kimi zaman sizi zor durumda bıraktı. 2019 yılında tüm bu yaşanılanlar tersine dönerken. Hakkınız olanı da almak konusunda sorun yaşamayacaksınız. Hakkınız olan işi, hakkınız olan aşkı hatta hakkınız olan parayı dahi kolaylıkla alacaksınız. Son 2,5 yıldır burcunuzda gerçekleşen tutulma akslarının sonuna geldiniz. Yaz aylarında sonuncusu gerçekleşirken 19 yıllık döngüyü tamamlamış ve hayatınızda geriye dönük kapanmamış hiçbir hesabı kalmayacak, karmaları da bu yıl bitireceksiniz. Hayatınızın en önemli yıllarından birini yaşarken, bu kadar da olmaz diyeceğiniz olayları görmezden gelemeyeceksiniz. Yaşayacağınız her olaydan çıkaracağınız dersler çok daha iyi yerlere gelmenize neden olacak. Bu yıl mutlu değilim cümlesini bir kenara bırakacaksınız.





KARİYER VE PARA

Girişken ve cömert olmaktan hiç vazgeçmediniz. Çünkü siz burçlar kuşağının Güneş'ini temsil eden gücüsünüz. Heybetli, istikrarlı ve ısrarcı olmanızın dışında onaylanmaktan hep hoşlandınız. Tutulma döngüsü ile başladığınız yeni yıla doğru bildiğiniz yoldan şaşmayacağınız gibi ilerleyeceksiniz. Uzun süredir aynı iş yerinde çalışan ancak şartları bir türlü istediğiniz duruma gelmeyen işinizden bu yıl ayrılacaksınız. Bu durum etrafınızdaki kişiler tarafından büyük bir cesaret örneği olarak yorumlanırken, kendi işinizi kurma fikri size oldukça cazip gelecek. Son 4 yıldır kendinize vaat ettiğiniz hayatın temellerini 2019 yılında atacaksınız.

AŞK

Sizi baştan aşağı değiştiren bir yılı geride bırakırken, yeni yılı çok daha coşkulu yaşayacaksınız. Gökyüzü size farklı olaylar yaşatırken, aynı kişilerle aynı sonuçları almaktan da vazgeçeceksiniz. Gönlünüzün yorgunluğunu hissetmeyeceğiniz 2019 yılı size oldukça iyi gelecek. Hayatınızda eski her şeyi, herkesi yenileri ile değiştirmek size çok iyi gelecek. Asla ayrılamayız dediğiniz ancak kalbinizin de artık yorgun düştüğü aşklara elveda demenin zamanı geldi diyor gezegenlerin seyri.

Neler olacak derseniz;

· 7 yıldır evli ve evliliğinde sorunları olan bir Aslan burcuysanız sizin için artık çok daha farklı bir süreç başlıyor. Keyifli günler yaşarken, ebeveyn olmak hayatınıza bakış açınızı değiştirecek.

· Uzun süredir ilişkisi olmayan, gönlünü nadasa bırakmış bir Aslan burcuysanız sosyal hayatın getirileri size bu yıl çok farklı olacak.

· 1970-1984 yılları arasında doğmuş ve uzun süreli ilişkisi yeni bitmiş bir Aslan burcuysanız, eski sevgiliniz bu yıl size ulaşmak için bin bir türlü yol deneyebilir. Alacağınız kararlardan emin olmalısınız.

· 2018 yılında evliliğini sonlandırmış bir Aslan burcuysanız ve artık aşka tövbe dediyseniz, büyük konuşmamanızı tavsiye ederim. Gökyüzü sizin gibi düşünmüyor, emin olun.

· Eğer çocuklarınızın geleceği ile ilgili kaygıları olan mükemmeliyetçi bir Aslan burcuysanız yılın ikinci tutulması burcunuzda yaşanırken çocuklarınızla ilgili büyük fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Yılın Önemli Günleri; 21 Ocak– 4 Şubat– 27 Haziran– 16 Temmuz– 23 Temmuz – 15 Ağustos-11 Kasım