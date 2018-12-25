Hayatınızın yönünü değiştireceğiniz yeni bir yıla giriş yaptığınızın farkında mısınız? 2019 yılını diğer yıllardan farklı kılan tesadüflerin bir sebebi olduğunu, zamanı gelince olgunlaştığınızı, mantık olarak da kendinizi ikna edeceğinizi fark ediyorsunuz. Bu yıl nereden nereye geldiğinizi işaret eden bir gökyüzü var. Emeklerinizin karşılığını somut olarak alacağınız günler yaşarken kişisel gelişiminiz adına da olumlu adımlar atacaksınız. Gök kubbenin bolca toprak burcunda hareket etmesi sizi yakından ilgilendiriyor. Tahmin ettiğiniz olayların üstünde gelişmeler yaşarken, bir taraftan da hem kendinizi hem de çevrenizdeki kişileri sorgulayacaksınız. Şans kapılarının sizin için açık olduğunu bilmelisiniz. Amacınıza uygun hareket ettiğiniz her süreçte kazanacak, siz bile bu duruma şaşıracaksınız. 2019'da barışmalara imza atacak, geçmişteki kendinizden uzaklaşacaksınız. Bu durum size çok iyi gelirken, yenilenmek yeni kararları da beraberinde getirecek.





KARİYER VE PARA

Kendinizi sağlama alacağınız bir yıl yaşarken, çıkan ufak tefek aksilikler sizi yolunuzdan çevirmeyecek. İş hayatınıza oldukça motive olurken hedefiniz yalnızca kazanmak olacak. Eğer kendi işini yapan bir Başak burcuysanız, yeni bir sektöre giriş yapmak ya da bir arkadaşınıza ortak olmak isteyebilirsiniz. İş arayışında olan Başak burçları için ise gökyüzü güzel mesajlar veriyor. 2018 yılının son ayında görüştüğünüz iş için bu yıl içinde sürpriz bir dönüş olabilir. Hukuki bir süreci takip eden, miras davası olan başak burçları ise 2019 yılının ilk altı ayında kazançlarını artıracak haberler alabilirler. Eğer son yıllarda işini büyütmek isteyen ve işinizle ilgili eğitim almayı devamlı erteleyen bir Başak burcuysanız 2019'da kendinize yatırım yapacaksınız.

AŞK

2019 yılında alacağı kararlarında net olan nadir burçlardan biri siz olurken, çevrenizdeki kişiler tarafından da eleştiri oklarının hedefi olacaksınız. İlişkilerinizi hızla kestirip atmanız düşünmeden karar verdiğinizin düşünülmesine neden olsa da aslında siz uzun zamandır her şeyin muhasebesini yapmış olacaksınız. Kendinizi hareketlerinizle ifade etmeyi tercih edeceğiniz 2019 yılında kendi renginizi de ortaya koymaktan çekinmeyeceksiniz. İlişkilerde kaybedilen sadakati bu yıl dağıtmaya başlıyorsunuz.

Neler olacak derseniz;

· 2018 yılının son üç ayında biten bir ilişkiniz varsa 2019 yılının ilk beş ayında yeniden bir araya gelebilirsiniz.

· Evliliği üçüncü kişiler sebebi ile zora girmiş bir Başak burcuysanız, 2019 yılının mart ayına kadar tüm gerçeklerle yüzleşebilir, kazanan taraf siz olabilirsiniz.

· İlişkisi olmayan bir Başak burcuysanız, 'bu kişi ile olmaz' dediğiniz hassas mevzular yeniden gündeminize gelirken kalbinizin sesini dinlemek yerine mantığınızı aracı yapacaksınız.

· İlişkisi olan bir Başak burcuysanız ve sevgiliniz 1984-1989 yılları arasında doğduysa, 2019 yılı içinde kısa bir ayrılık yaşayabilirsiniz.

· Eğer kişisel olarak sizinle uğraşan birileri olduğunu düşünüyorsanız 2019 yılının ilk toprak tutulması ile dengeler tamamen sizin tarafınıza geçecek.

Yılın Önemli Günleri; 18 Ocak– 10 Şubat– 19 Şubat– 12 Mart–23 Ağustos–22 Kasım–12 Aralık

Koç: Etrafında fark edemediğin gizli rakiplerin var. Bugün sana gelen teklifi değerlendirirken onların müdahaleler ile karşılaşabilirsin. Bağımsızlık duygun bugün iki katına çıkıyor. Ancak insanlar acele etmemen için seni ikna ediyorlar. Sabırla sorumluluklarına sahip çıkmalısın. İş arayışındaysan, özgeçmişindeki bilgileri kontrol etmelisin. İletişim bilgilerinde hata olabilir.

Boğa: Bugün senin kazanma günün! Şans senden yana. Günü mutlaka önemli görüşmelere ayır. Hoşlandığın kişiye kahve ısmarlamayı teklif et. Ya da birlikte çalışmak istediğin yere teklif götür. Mutlu olacağın sonuçlar alacaksın. Hayatta hatırladıkça "iyi ki yapmışım" dediğimiz anlar vardır ya… İşte senin bu tarz anılarına bugünden itibaren yenileri ekleniyor.

İkizler: Bugün ufacık bir meselede dahi tepkini göstermeye hazırsın! Öfkene kapılıp, ani kararlar almamaya dikkat etmen gerekiyor. İş arayışında olan bir İkizler burcuysan, önemli bir referans ile iş görüşmesine davet edilebilirsin. Bekâr bir İkizler burcuysan, sosyal medya üzerinden tanıyacağın birinden çok etkilenebilirsin.

Yengeç: Aile içerisindeki gelişmelerin gündeminde ön planda olduğu bir gün. Bu durum sevgilinin ya da eşinin ailesinde meydana gelebilecek gelişmeler için de geçerli. Bazı sorumlulukları tek başına üstlenmekten yorulduğunu açıkça ifade edebilirsin. Çalışan bir Yengeç burcuysan, rekabet dolu bir gün olabilir.

Aslan: Kararsızlığının zirve yaptığı bir gün. Bugün yaptığın konuşmalarda tam olarak ne istediğini ifade etmekte zorlanabilirsin. Gün içerisinde aldığın kararlar geçici olabilir, bu yüzden ciddi konuşmaları başka bir güne ertelemende fayda var. İlişkin varsa karşı tarafla ilgili güven sorunu yaşayabilirsin. Onun ufak tefek hatalarına çok fazla anlam yükleyip, başka sonuçlar çıkarmaya kadar götürebilirsin işi.

Başak: Gergin konuşmalar gündeminde. Ufacık bir hata bile seni bugün sinirlendirmeye yetebilir. Özellikle kendi işini yapıyorsan, bazı aksaklıklar çalışanlarınla ters düşmene neden olabilir. Bilmediğin bazı gerçekleri öğrenmek enteresan duygular yaşamana neden olacak. Boşanmış bir Başak burcuysan, eski eşinle nafaka vb. maddi alt yapılı konular günün büyük bir kısmında gündemde olabilir.

Terazi: Bugün senin için oldukça hareketli geçecek. Yeni bir anlaşmaya imza atabilirsin. Aile şirketinde çalışıyorsan, yeni alanlara yatırım yapmak için projeler geliştirebilirsin. İlişkilerinde ise karşı taraftan sana daha çok güven vermesini beklediğin bir gün. Aksi takdirde patlamaya hazırsın!

Akrep: Şaşırtıcı gerçeklerle yüzleşmeye hazır mısın? Bugün yakın çevrenden birinin sana bazı konularda yalan söylediğini öğrenebilirsin. Eğer ilişkin varsa, karşı tarafın fazla sahiplenici davranması seni rahatsız edebilir. Çalışan bir Akrep burcuysan, iş arkadaşlarının stresi sana da yansıyabilir. Yapıcı yaklaşımların, motive edici konuşmaların işe yarayacak. Bugün aynı zamanda özellikle sosyal medyadan yakın çevrenden birine ait yeni bilgiler edinebilirsin.

Yay: Yeni bir iş teklifi alman önümüzdeki günlere dair planlarını değiştirebilir. Niteliklerini ön plana koyduğun bugün yöneticilerinden takdir toplayabilirsin. Özetle bugün hem hayatındaki önceliklere hem de sevdiğin insanlara vakit ayırmak için bol bol zamanın olacak. Bekâr bir Yay burcuysan, hoşlandığın kişiye dair fikirlerin değişebilir.

Oğlak: Aklında bir sürü fikir var. Fakat bunları dile getirirken, etrafından beklediğin desteği göremeyebilirsin. Tabi bunun için biraz sabırlı olman gerekiyor. Söz konusu sen olunca, aynı anda birden çok işi halletmekte üstüne yoktur! Kendi işini yapan bir Oğlak burcuysan, evrak işlerinde bazı aksaklıklar yaşayabilirsin. Kendine ait özel detayları herkesle paylaşmamaya özen göstermen gereken bir gün.

Kova: Düşünceli bir gün geçireceksin. Kafanda büyük planlar var. Ama bir yandan "bunları ne için yapıyorum?" diye sormaktan kendini alamıyorsun. Bu yüzden bugün yolunda gitmeyen en ufak bir şey olduğunda, isteklerinden tamamen vazgeçebilirsin. İlgilenme fırsatı yakalayamadığın insanlarla olan ilişkilerini düzeltmek adına harekete geçiyorsun.

Balık: Bulunduğun konumda güç kazandığın bir dönem başlıyor senin için. İddialısın ve bunu görüntünü de yansıtmaktan çekinmediğin bir dönemdesin. İş arayışında olan bir Balık burcuysan, farklı bir sektörden iş teklifi alabilirsin. Reddetmeden önce bir kez daha düşünmelisin. Kapı kapıyı açar değil mi? Bugün aynı zamanda eski sevgilinle tekrardan iletişime geçebilirsin.