Hayatın neresinde olursanız olun; bu yıl sizin için her şey bambaşka olacak. Kendi içinizde kurallarınızı ve disiplininizi esnetirken, bambaşka biri olacaksınız. Kendi seçiminiz olan bu değişim size çok iyi gelirken, sizi kısıtlayan düşüncelerden de kurtulacaksınız. Çünkü 2019 yılı, gökyüzünde ender rastlanan toprak döngüsüne şahitlik ederken tüm tutulmalar burcunuzda etkili olacak. Bu anlamda ne istediğinize, kiminle ne yöne gitmek istediğinizi, kendinize olan saygınlığınızı, bugüne kadar varsayımlarla geldiğiniz konuları kökünden halledeceksiniz. Sizin adınıza değişimi işaret eden 2019 yılı, kaygılarınızı kontrol etmenize yardımcı olurken, hayatınızı da istediğiniz gibi şekillendirme konusunda esnek davranmanıza yardımcı olacak. Yeni bir aşk, yeni bir iş hatta yeni bir şehir, ülke 2019'da seni bekliyor. Her şeyin istediğiniz gibi olacağı bir yıl yaşarken yönetici gezegeniniz Satürn'ün desteğini de hissedeceksiniz. Sevgili Oğlak burcu, hayat inişli çıkışlı bir yoldur. Sen ise bu yolun ne başındasın ne de sonunda. Pes etmek için acele etme, henüz yeni yılın sürprizlerini görmedin.





KARİYER VE PARA

Yaşınız kaç olursa olsun, 2019 yılı size kendinizi sorgulatacak. Kariyerinizde istediğiniz yerde değilseniz, bu yıl artık somut adımlar atacaksınız. Çevrenizdeki kişilerin hırslarını ve dağınıklıklarını, aslında konuştukları gibi yaşamadıklarını görmenize sebep olacak olaylar yaşarken, ortaklı bir işiniz varsa yollarınızı ayırmak isteyebilirsiniz. Aynı zamanda bu yıl bir türlü karar veremediğiniz araba satın alımı için harekete geçebilirsiniz. Gücün yanınızda olduğunu hissettiğiniz olaylar yaşarken, bir projenizin onay alması sizi bambaşka noktalara getirecek. Bu yıl size sık sık seyahat var, valizinizi hazır tutun.

AŞK

Bu yıl değiştiğinizi en derinden hissedeceksiniz. Geçtiğimiz yıllarda sineye çektiğiniz, ciddiye almadığınız, göğüs gerdiğiniz ya da kendinizi ortaya attığınız ikili ilişkilerde kendinizi geriye çekileceksiniz. Artık hayatınızdaki kişilerin sizin için bir şeyler yaptığını görmek isteyeceksiniz. 2019'da kalbinizde bin bir türlü duygu durumu yaşayacaksınız. Çünkü aslında gökyüzü size mesajlar vermek istiyor, sizi dönüştürürken bir yandan da ruhunuzda ve aklınızda değişim rüzgârları estiriyor. 29 yıl aradan sonra burcunuza misafir olan yönetici gezegeninizin, 2019 yılının eylül ayına kadar geri gidecek olması size aşk konusunda çok şey öğretecek.

Neler olacak derseniz;

* 1984-1998 yılları arasında doğan yalnız bir Oğlak burcuysanız, iş yerinizde tatlı tartışmaların aslında bir sebebe hizmet ettiğini fark edeceksiniz.

* Evli bir Oğlak burcuysanız, evliliğinize yenilik katmak isteyecek, zamansız da olsa kısa seyahat ve organizasyonlar planlayacaksınız.

* 1989-1991 yılları arasında doğmuş bir Oğlak burcuysanız ve ilişkinizle ilgili bazı konularda kafanız karışıksa, bu yıl şüphelendiğiniz konularla ilgili çok önemli bilgiler önünüze gelebilir.

* 2 Aralık 2019'da burcunuza taşınacak olan şans gezegeni Jüpiter, ikili ilişkinizi evliliğe taşıyabileceğinizi işaret ediyor.

* Annenizle bu yıl yakından ilgilenecek ve onun size ihtiyacı olduğunu düşüneceksiniz.