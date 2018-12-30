2019 yılına en hızlı giren burçlar arasında yer alıyorsunuz. Bu duruma bugünden kendinizi hazırlamanızı tavsiye ederim. Duygularınız yükselirken, aşk hayatınızdan kariyerinize varana dek birçok konuda somut adımlar atacaksınız. 2019 yılı sizi karşılarken, sizin için güzel planları olduğunu da yılın ilk aylarında gösterecek. Dönemsel olarak çok hızlanacağınızı, zaman zaman hayata adapte olmakta zorlanacağınızı öyle ki bazı aylarda hayatınızı düşünüp gözlemleyeceğinizi bazen de aceleci olmanızı bile sorgulatacak. Sürekli neden aynı hatayı yapıyorum düşüncelerinden kurtulup, özgüveninizi yeniden kazanacak, bu durumu çevrenizdeki kişilere göstermekten de çekinmeyeceksiniz. Yaralarınızı yine kendiniz sararken, yanınızdaki kişilerle ilgili de net kararlar alacaksınız. Yeni yılın size getirileri oldukça çok olurken, kazanacak hatta kazançlarınıza yenilerini katacaksınız. 2019'da yılmak, yorulmak, pes etmek yok sevgili Kova burcu. Hayat sana doğru gelirken, sen de hayatı karşılamalısın.





KARİYER VE PARA

Bu yılın gezegen seyri sizi uyarıyor. Her zaman bildiğinizi okumaktan yana olan siz söz konusu maddi gelirler ve kariyer olunca bir adım geri atmayı tercih edeceksiniz. Gökyüzü kariyeriniz adına hiçbir şeyi oldu bittiye getirmemenizi tavsiye ediyor. Kurumsal bir yerde çalışıyorsanız, bu yıl büyük işleri halledeceğinizden hiç şüpheniz olmasın. Çünkü geçtiğimiz yıl iş ile ilgili bazı konularda zorlanırken büyük sorumluluklar alabileceğinizi öğrenmiştiniz. Eğer geçtiğimiz yıl iş yerinizde bölüm değişikliği, şehir değişikliği, adres değişikliği gibi değişikler yaptıysanız, eski iş yerinizde yükselebileceğinizi vurguluyor gökyüzü.

AŞK

Bu yıl aşk konusunda kemerlerini takmanız gerekiyor. Özgürlüğüne düşkün olarak bilinen siz hayatınızı sevdiğiniz kişi ile birleştirmek isteyeceksiniz. Auranızın çok farklı olacağı bu yıl birden fazla kişinin ilgisiniz çekerken aşk adına hareketli günler yaşayacaksınız. Sorgulayıcı kimliğiniz daha da ön plana çıkarken her şey mükemmel olsun diyen iç sesiniz size hâkim olabilir. Siz gücünü her zaman kendinden alan birisi oldunuz. Bu yıl da bu kuralı bozmayacak ve bir oyun oynanacaksa benim kurallarıma göre oynanacak diyeceksiniz.

Neler olacak derseniz;

· Son 2,5 yıldır ilişkisi olan ve ilişkinizin tutku üzerine kurulu olduğunu gözlemleyen biriyseniz, isteklerinizi daha net ortaya koyacaksınız. Emin adımlar atacak hatta belki de ilişkinin içine yeni yeni girdiğinizi fark edeceksiniz.

· 2016 yılının yaz aylarından itibaren evliliğinde sorunları olan bir Kova burcuysanız, artık yeni bir dönemin geldiğini anlayacak ve yeni başlangıçlar yapmaya karar vereceksiniz.

· Sevgilinize dair şüpheleriniz varsa, bu yıl sosyal medyasını göz hapsine alacaksınız. Öyle ki bir dedektif gibi ince ince iz sürmeniz gerektiğini fark edeceksiniz.

· İlişkisi olan bir Kova burcuysanız ve birlikte olduğunuz kişi 1989-1993 yılları arasında doğduysa kendinizi uzun yıllar sonra değil bu yıl bir anda evlilik kararı almış hatta evlenmiş olarak bile bulabilirsiniz.

Yılın Önemli Günleri; 20 Ocak–30 Ocak– 20 Nisan–1 Haziran–7 Temmuz–15 Ağustos–26 Aralık

Koç: Canını sıkan meselelerin üstüne iyice geldiği bir hafta sonu olabilir senin için. Bugün ufacık meseleleri dahi büyütebilirsin. Arkadaş ortamında cümlelerini seçerek konuşmanı öneririm. İstenmedik yanlış anlaşılmalar doğabilir. Şartlara ve çevrendekilere karşı toleransını korumaya başarabilirsin, ne dersin? Bugün insanın derdi de dermanı da yine insan…

Boğa: Arkadaşlarınla ilgili kafandaki soru işaretlerinin cevaplarını bulduğunu sanabilirsin. Ama peşin hükümlü davranmadığından da emin olman gerekiyor. Eğer geçmişini bir türlü düzenleyemeyen biriyle birlikteysen bu sürüncemedeki ilişkiyi kalbinden söküp atabilirsin. Hayat olan bağlılığın ile insanların çıkarları arasındaki savaşın tam ortasında olmaya devam ettiğin sürece bu meydan okuma devam edeceğe benziyor.

İkizler: Bugün zihnin gerçekten çok hareketli. Aklına olur olmadık anılar ve düşünceler gelebilir. Eğer yapabiliyorsan bugüne dair önemli işlerini başka bir güne ertelemen daha faydalı olabilir. Elektronik eşyalarınla ilgili beklenmedik sorunlar, gün içerisinde bazı aksaklıklar çıkaracak. Haklısın hiç alışkın olmadığın kadar dolu dolu kendi gerçeklerin ile yüzleşme yaşadığın keskin bir süreçten geçiyorsun.

Yengeç: Çalışkanlığın üzerinde. Fakat bugün elini neye atsan, karşına bir sorun çıkabilir. Özellikle ikili ilişkilerinde bazı konularda yapıcı davranırken, aynı tavrı karşı taraftan görememek seni öfkelendirebilir. Gerginliğini etrafındaki insanlara yansıtmamaya özen göstermelisin. Kafandaki belirsizlikler yavaşça azalmaya başlayacak.

Aslan: Önemli kararlar alma arifesinde olduğun bir gün. Özellikle eğer birlikteliği olan bir Aslan burcuysan, sevgilinle ortak planlarını hayata geçirmek isteyebilirsin. Bazı konularda ufak detaylara takılmak, motivasyonunu düşürebilir. Bir türlü hayata geçiremediğin planların için seni köşeye sıkıştıranlar olacak.

Başak: Son zamanlarda davranışlarıyla kafanı kurcalayan, güven problemi yaşadığın insanlarla ilgili bir strateji belirlemek isteyebilirsin. Fakat şu anki dengeler her an değişebilir bu yüzden acele etmemende fayda var. Gün içerisinde yakın arkadaşınla bir araya gelerek, dertleşebilirsin. Onun sorunlarının ne kadar büyük olduğunu göreceksin.

Terazi: Etrafındaki olayları gerçekçi bir bakış açısıyla değerlendirebildiğin bir gün. Özellikle sosyal ilişkilerinde. Kendinden yaşça büyük insanlarla iletişimin artabilir. Onlardan belli konularda, işine yaracak tavsiyeler alabilirsin. Aile bireyleri ile birlikte vakit geçirmekte sana çok iyi gelecek. Zaman akıp giderken, onların kıymetini bir kez daha anlayacaksın.

Akrep: Farkındalığının yüksek olduğu bir gün. Bazı konularda fazla duygusal davrandığını fark edebilirsin. Özellikle son zamanlarda biriyle karşı karşıya geldiysen, onunla uzlaşmak adına adım atabilirsin. Yaşam alanındaki birtakım değişiklikler, eşya alışverişi, dekoratif düzenlemeler yapabilirsin. Sanatla ilgilenen bir Akrep burcuysan, yeni iş tekliflerine ve ideallerine daha da yaklaşmaya hazır ol!

Yay: Bugün duygularını ifade etmekte zorlanabilirsin. Eğer ilişkin varsa, karşı tarafla fikir ayrılıkları yüzünden aran açılabilir. Ailendeki kadınlarla ilgili seni de ilgilendiren gelişmeler yaşanabilir. Bu yüzden onlara daha çok destek olman gereken bir gün. Geçmişten fayda sağlayacağın insanlara ulaşabilirsin. İnsanların sana yönelik düşüncelerine gereğinden fazla takılmamaya da özen göstermelisin.

Oğlak: Bugün aranda yaş farkı olan insanlarla ilişkilerin yoğunl

aşabilir. Son zamanlarda sevdiğin insanlarla sorun yaşadığın konular varsa bugün bu konularda daha tepkili davranabilirsin. Fakat bu durum bazı pek de istemediğin olayların önünü açabilir, dikkatli olmalısın. İlişki konularında yaşadığın sıkıntıları neden yaşadığını, önüne konan engelleri ve sana anlatılan şeyleri doğruluk derecelerini ilk defa bu kadar net öğreneceksin.

Kova: Bugün bulunduğun ortamlarda pozitif ruh halin ve enerjinle, en popüler insan olabilirsin. Sosyalleşmekten büyük keyif alabilirsin. Günü, yapmaktan hoşlandığın aktivitelere ayırabilirsin. Yeni başlayan bir ilişkin varsa sevdiğin kişinin sana birçok konuda desteğini göreceksin. Evli ve çocukları olan bir Kova burcuysan, ailecek yakınlarınızı ziyarete gidebilirsiniz.

Balık: Ufak rüzgârların boynunu artık bükmeye yetmediğini sen de göreceksin. Eğer öğretim görmek için arayışın sonuç vermedi ise alternatif teklifleri ailen ile paylaşabilirsin. Ailendeki fertlerden biriyle gerçekleştireceğin konuşma, bugün canını sıkan bir konuda seni motive edebilir. Bu yüzden son zamanlarda kafanı kurcalayan konuları onlarla paylaşman senin için daha iyi olabilir.