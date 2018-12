Cesur kararlar alacağınız bir yıla hazır mısınız? Sizin için her şey daha yeni başlarken, bu yılın diğer yıllara benzemeyeceğini bilmelisiniz. Hayat size artık değiş diyor ve siz bu değişim mesajını hızlı bir şekilde alan burçlar arasında yer alacaksınız. 2019 yılında yaşanacak tutulmalar hayatınızın akışını değiştirirken, kendi adınıza köklü değişimler yaşayacaksınız. Kaderinize yeniden yön verirken önce harekete geçecek daha sonra sorgulayacaksınız. Genel anlamda risk almayı seven yapınız bu yıl da sizi yalnız bırakmayacak. Geleneksel yapınızın dışında hareket etmeniz hem birlikte olduğunuz kişinin hem de iş arkadaşlarınızın oldukça dikkatini çekecek. Ancak bu yıl kendinizden taviz vermeye hiç niyetiniz yok. Hayat sizin için başka akıyor. Siz de bu akışa uyum sağlamalı ve kendiniz için her zaman en iyi olanı yapmalısınız. 2019 yılı boş vermişlik yok diyor.





KARİYER VE PARA

Değişimi hayatının her alanında hissederken, geleceğe dair sağlam adımlar atacağın harika bir yıl yaşayacaksın. Geleceğine odaklandığın bir yılı geride bırakırken, 2019 yılında her şeyin çok daha farklı olmasını isteyeceksin. Eğer kendi işini yapan bir Balık burcuysanız ve son 7 yıldır işinizi büyütmek için var gücünüzle uğraşıyorsanız yeni yıl size emeklerinizin karşılığını verecek. Maddi gelirlerinizin artacağı bu yıl iş değişikliği yaşayabilir, hatta bu sebeple şehir dahi değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Değişimden korkmayan size 2019 yılı çok iyi gelecek. Eğer 1984- 1998 yılları arasında dünyaya gelmiş bir Balık burcuysanız hayat size farklı ülkelerin kapılarını aralayacak. Siz siz olun 2019 da önünüze çıkacak fırsatları sakin ertelemeyin. Yeni yılın sizin için çok daha farklı planları var. Görmezlikten gelmemelisiniz.

AŞK

Savunmacı yönünüzü arkanızda bırakacağınız yeni yılda ilişkilere bakış açınız yaşadığınız deneyimlerle yeniden şekillenecek. Hem ruhsal hem de fiziksel olarak kendinizi iyi hissedeceğiniz bir yıl yaşarken bu olumlu tavrınızı ilişkilerinize de yansıtacaksınız. Geçmişte yaşadığınız her ne varsa artık geçmişte kalacak ve siz artık bambaşka biri olacaksınız. Gökyüzü sizi desteklerken, ikili ilişkilerinizi de mercek altına almayı ihmal etmeyecek. Ben bunu daha önce yaşamıştım birliklerinin içinde kalırken bu defa farklı davranarak ilişkilerinin seyrini sen belirleyeceksin. 2019 yılında manevi olarak kendini iyi hissetmen, birlikteliklerine de olumlu yansıyacak. Sevgili Balık burcu, gönlün bu yıl aşkı tadacak.

Neler olacak derseniz;

· Bekar Balık burçları, Güneş'in burçlarına geçtiği döngüde hayatlarının aşkıyla tanışacaklar. Yani doğum günü döngülerinde… Kaderin cilvesi denilebilecek bir tanışma hikâyesi sizi bekliyor.

· Geçtiğimiz yıl sevgilisine haksızlık yapan bir Balık burcuysanız ya da sevgiliniz size haksızlık yaptıysa bu yıl her şey ortaya çıkacak.

· Evlilik arifesinde olan Balık burcuysanız, aileler arasında dengeye dikkat etmelisiniz.

· Evli bir Balık burcuysanız eşinizin iş yoğunluğu ya da sizin iş yoğunluğunuz birtakım sorunların yaşanmasına neden olabilir. Dikkat!

· Eğer 2018 yılının ikinci yarısında yollarınızı ayırdığınız bir ilişkiniz varsa 2019 yılında yeniden bir araya gelebilirsiniz.

Yılın Önemli Günleri; 19 Şubat – 6 Mart – 18 Mart – 25 Haziran – 16 Temmuz – 14 Eylül – 29 Kasım

Koç: Bugün yılın son günü ve sen gelecek planlarını çoktan yaptın. "Bu yıl istediğim gibi gitmedi" diyen bir Koç burcuysan, yeni başlangıçlar için harekete geçeceğin bir dönem başlıyor senin için. Çalışan bir Koç burcuysan, hiç beklemediğin kişiden iş teklifi alabilirsin. Yeni yılın senin için kolları sıvadığını fark edeceksin.

Boğa: Ay, bugün karşıt burcunda hareket ediyor. Belirsizlik seni bir hayli sınadı. Zorluklar bitsin artık demekten de yoruldun. Bugün seni ikilemde bırakan meseleleri masaya yatırabilir ve çözebilirsin. Eğer uzun zamandır iş hayatından dertliysen artık başka fırsatları değerlendirmen gerektiğini fark ediyorsun.

İkizler: Bugün itibariyle önemli kararlar almaya daha yatkın olabilirsin. Seni ve hayatını kısıtlayan tüm konuları hem pratikte hem de kafanda elemenin son evrelerinde olduğun, herkes tarafından hissedilecek. Disipline olmak için zorlanmana gerek yok. Şansın aslında açık olduğunu hatırlatan bazı olaylar yaşaman mümkün.

Yengeç: Bir işe başlamışken, başka bir işe atılma çabalarına girebilirsin. Fakat bu yoğun tempo seni sıkacağından ve aynı anda iki iş yapmak birden fazla sıkıntı doğurabileceğinden, iki kere düşün derim. Çünkü rahat, sosyal yaşamı önemseyen, arkadaşlığı seven ve toplum içinde aranılan birisin. Bunu en iyi sen biliyorsun.

Aslan: Önümüzdeki günlerde halletmen gereken sorumlulukların bugün seni kaygılandırabilir. Kalabalık ya da çok ortaklı işte çalışan bir Aslan burcuysan; insanların kendi aralarında konuştukları konusunda garip bir şüpheye düşebilirsin. Bir de bunun üstüne seni görünce susan insanlardan rahatsızlık duyabilirsin.

Başak: Düşünsel anlamında sınırları zorlayabileceğin bir gün. Sabah saatlerinde aklına hiç olmadık şeyler gelebilir. Kendi kendine kaygı üretebilirsin. Geçmişe dair anıların da gün içerisinde sık sık aklına gelebilir. Ancak merak etme. Etrafındaki ufak tefek olanakları bile güzel fırsatları çevirebileceksin. Özellikle ilişkilerindeki dengelerin değişeceğini söyleyebilirim.

Terazi: Kendini en iyi şekilde ifade edebileceğin bir gün. Yakın çevren bugün söylediklerine karşı duyarlı davranabilir; sana sürpriz jestler yapabilirler. Çalışma hayatına dair gündemdeki bazı projelerde yeni kararlar alınabilir, geliştirmeler yapılabilir. Sorumluluklarını, üstlenmen gereken görevleri esneklikle ve rahat bir şekilde halledebilmen önemli olacak.

Akrep: Ay, bugün burcunda hareket ediyor. Son dönemde etrafındaki insanlarla yaşadığın problemler, gün içerisinde kaygılanmana sebep olabilir. Bugün sadece ilişkilerine yönelik değil, finansal meselelerle ilgili de bazı konular aklını kurcalayabilir. Hatta özgür iradeni günlük hayatına yans��tmanın bir sonucu da seni yanlış anlayan insanların sayıca artması olabilir.

Yay: Hızlı bir gün seni bekliyor. Özellikle iş yaşamınla ilgili önemli bir gün. Kariyerinle ilgili farklı insanlarla tanışabilir; yeni fikirler edinebilirsin. Bugün iletişim kurduğun insanların uzun vadede sana faydası olabileceğini hatırlatmak isterim. Duygusal anlamda ise daha duyarlı, dış etkilere açık bir hale gelebilirsin. Bu durumu kendine küçük jestler yaparak geçirmekle değerlendirebilirsin.

Oğlak: İstediğini almakta zorlanmayacağın bir gün. Yılın bu özel gününde mutlaka önemli atılımlarda bulun. Hayatında en çok önem verdiğin konularda artık yüzün gülsün işitiyorsan, bugünü iyi değerlendirmelisin. Genel anlamda esnek davranmak, farklı fikirlere açık olmakla etrafındakilerle uyum içerisinde hareket edebilirsin.

Kova: Farklı insanlarla birlikte edineceğin yeni tecrübeler seni bugün oldukça heyecanlandırabilir. Girdiğin çevrelerde dikkat çekebileceğin bir gün. Kaygı insanı başarıya götürür ancak gökyüzü acele etmemen gerektiğini de vurguluyor. Kariyerinde kördüğüm noktaları çözülüyor ve büyük işler için rakiplerin ne kadar sert olabileceğini görüyorsun.

Balık: Kırgınlıklarını, aklını kurcalayan soruları düşünmek seni hiçbir yere vardırmayacak. Günün kalitesi kuruntularını da iyice arttırabilir. Duygularını ifade etmekte zorlanmayacağın insanlarla bir arada olmak kendini sana iyi hissettirecek. Kariyer hayatın, iş bağlantıların önceliğin haline gelecek. Yaptığın işi geliştirmek adına sana faydalı olacak insanlarla çalışabilirsin.