2019 yılının ilk tutulmasından önce sağı solu uyarmamız gerekiyor. Sebebi ise yılın ilk Güneş Tutulmasının hepimizin ruh halini değiştirecek büyük bir güce sahip olması. Size uzun uzun tutulmayı ele alırken sadece küçük bir hatırlatma yapacağım. Ben bu tutulmayı 6 ay önce 2019 kitabım için ele aldım. Şimdi tekrar ele almakla kalmayacak, detaylarına yani tutulmanın kalbine ineceğim.

Hazırsanız başlayalım.

2019 yılında gündelik hayata ister Pekin'den karışın isterseniz Ekvator'dan, bize atalarımızdan daha tezat bir yüzyıl yaşamak düştü. İnsanlığın ilk gününden bugüne belki ulaşım, iletişim ve bilgi bu kadar hızlı değildi ancak siyah ve beyazı ayırt etmek çok daha kolaydı. En azından insanlığın mücadele etmesi için bir sebep vardı. Dünyada insan sayısı çoğaldıkça, sıkışma artıkça birbirimizin hayatını daha da değersizleştirmeye başladık. İşte bunu anlatan dile getiren dünya liderleri duyacağız. Yeni akımlar da bir yandan hızla büyüyecek. Saf bilince ihtiyacı olan toplumlar yeni bir rahatlama yöntemi geliştirebilirler. Yeni bir ritüel akım ya da var olan ama yorgun düşen inançlarına sahip çıkabilirler. Yılın ilk tutulması dengeleri her alanda değiştirirken savaşarak değil, anlayarak ve anlaşılır olmaya dikkat ederek hareket etmemiz gerektiğini bize fark ettirecek. Unutmayın karşı tarafın anladığı bir de dinlediği kadar varsınız. Size tavsiyem Güneş, Oğlak burcunda tutulurken bir de Yeniay gerçekleşecek. Bu akşam ne olursa olsun mutlaka dua edin.

Tutulmadan etkilenecek yıllar ve konu başlıkları;

* 2001 – 2002 doğumlu çocuğunuz varsa eğitimi yön değiştirecek.

* 2001- 2002 yılında evlendiyseniz evliliğinizde kara bulutlar esebilir.

* 2001' de işe başladıysanız işinizi değiştirebilirsiniz.

* 2011'den bu yana kendi işinizi yapıyorsanız iş yerinizi büyütebilirsiniz.

* 2010 yılında boşandıysanız bu tutulma ile evleneceğiniz kişiyle tanışabilirsiniz.

* 2008'de yurt dışına ya da farklı şehre taşındıysanız geri dönebilir ya da şehrinizi değiştirebilirsiniz.

* 19 yıl önce kurulan tüm kurumlar veya yapılar kendi karmalarından geçmeye başlayacaklar.

* 2002'de fabrika ya da üretim alanı kuranlar, inşaat sektörüne adım atanlar küçülmeye gidebilir.



Yılın ilk Güneş Tutulması Oğlak burcunda meydana gelirken ülkemiz için çok özel bir dönem başlıyor. Türkiye, ABD ve İran için özel bir dönem başlıyor. Dünyanın gündemine bugünden itibaren Türkiye yön verebilir. Türkiye'nin her köşesinden tarih çıkmaya büyük bir hızla devam edecek.