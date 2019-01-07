Yılın ilk Güneş tutulması Oğlak burcunda gerçekleşirken, bizler de gönlümüzü, mantığımızı toprak grubu burçlarına emanet ettik. 21 Ocak'a kadar Güneş tutulmasının etkilerinin yanına Merkür'ün de Oğlak burcundaki hareketi eklendi. Peki, gezegenler toprak burcunun kalbinde hareket ederken bizler bu süreçten nasıl etkileneceğiz?

Dün tutulan Güneş, eş zamanlı gerçekleşen Yeni Ay, 5 Ocak'ta burç değiştiren Merkür!

Bugünden sonra kışın soğuğuna inat dünyaya kafa tutacak enerjiyi gövdenizde hissedebilirsiniz.

Tabii gökyüzünde saf tutan Ay, Güneş, Merkür, Satürn ve Plüton; Oğlak burcundan yeryüzüne yansırken, gönlümüze de dokunmayı ihmal etmeyecek.

İletişim adına herkes için farklı günlerin başladığını bilmelisiniz.

Duygusal davranmamanın kazandıracağı bu süreçte, 24 Ocak'a kadar duygularımızı askıya alacağız.

Hatta ve hatta hayatımızdaki her alanı ciddiyetle ele alacak, mantığımıza uymayan her şeye, herkese karşı set çekeceğiz.

Belki de ilk defa hayatımızın kontrolünü ele aldığımızı fark edeceğiz.

Maddi, manevi yorucu bir yılı geride bırakırken, 2019 yılına asıl şimdi giriş yapıyoruz. Hayatımıza, kalbimize yük olan kişileri ve olayları arkamızda bırakıyor, kolları sıvayıp hayata dalıyoruz.

24 Ocak'a kadar gönlümüze yük ettiklerimizi de uğurluyoruz.

Çünkü hayatımızdaki bazı insanlara artık veda etme vaktinin geldiğini tutulmalı Merkür bize gösterecek.

Kendimizi çok daha net ve keskin bir şekilde ifade edeceğiz.

Ertelediğimiz sorumluluklarımızı yerine getireceğiz.

Sırlarımız konusunda ketum davranacağız.

Mantıklı davranmak ise bize kazandıracak.

Mal mülk sahibi olmak isteyeceğiz.

Çevremizdeki kişilere karşı hassasiyetimiz artarken, verdiğimiz sözleri tutacak, bize verilen sözlerin tutulmasını bekleyeceğiz.

Gereksiz harcamalardan kaçınacağız.

Kırılmaktan korkmayacağız çünkü biz de kalp kırmaktan çekinmeyeceğiz.





ASTROGÜNDEM

Güneş-Chiron açısı moda ve tekstil sektörünü gündeme getirirken, bilinmeyenler de artık su yüzüne çıkabilir. Aynı zamanda bugün, 2018 yılının Eylül ayından bu yana hayatımızı değiştiren Uranüs, Koç burcunda düz seyrine giriyor. Hayatımızdan çıkardığımız herkesi tek tek gözden geçiriyoruz.