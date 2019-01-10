Dertleriniz hayatımızın tümünü oluşturmuyor, bir şekilde yanımızdan veya kalbimizin tam ortasından geçiyor.

Mars'ın ne kadar eli maşalı olduğunu size anlatmıştım. Kendini rahat hissettiği ateş burcunda yolculuğuna devam ederken; yangınlara, siber saldırılara, en önemlisi de liderlerin düelloya tutuşacağına işaret ediyor. Bir de yetmezmiş gibi Şubat ayında Mars-Uranüs kavuşumu gerçekleşecek.

Bu da düşündürücü bir kavuşum çünkü iki savaş gezegeninin ateş burcunda son kez kavuşması birçok iş birliğini bozabilir.

Sözün özü; hayatımızda, gönüllerimizde, dilimizde, en önemlisi de çevremizde patlamalara sebep olmasın telaşına düştüm. Bu iki gezegenin yan yana geçmesi şok edici olayları getirebilir.

Çünkü bu iki gezegen bir daha 77 yıl sonra Koç'ta buluşacaklar.

İşin özü; emniyet kemerinizden evinizdeki elektrik eşyalarınıza kadar her şeyde dikkatli olun. Biraz sakinleşmek, kalbi dinlemek, kaygıyı iki dirhem azaltmak gerek bu süreçte.

Coşku veren, azim veren, susturmayan, süper güçleri olan günlerden geçiyoruz. Risk almaktan korkmuyoruz. Eğer içinizde garip korkular, kuruntular varsa merak etmeyin;

2019'a büyük güçle ve enerjiyle, en önemlisi de Mars'ın kendisini en güçlü hissettiği alanda girdik.

Aşka, paraya, taht, düzen ve güç kavgasına hile kattırmayacak mücadele gezegeni Mars! Gökyüzü, herkesi kendi yönettiği burçtan baktırırken; öğrenmeyi sevenlere yeni adımlar attıracak.

Bir bakmışsınız ki uzun zamandır ertelediğiniz iş, yüksek lisans ya da doktoranız Mars'ın ateş halinden aldığınız destekle bir çırpıda yoluna girmiş. Tabii bu Mars ise, öfke ve ani çıkışlar da ondan sorulur demektir. 14 Şubat'a kadar devam edecek olan bu seyir, mesajını da çok net bir şekilde veriyor ki zaten hissetmişsinizdir.

İki tutulma arasından geçerken, ne yapacağımızı bilmez bir şekilde kalbimiz elimizde dolaşmak yok. O yüzden kontrolü elden bırakmayın.

Size tavsiyem; aldatanı, atıp tutanı, iş bilmeyeni yıkan günlerde kontrolü elden bırakmayın.



ASTROGÜNDEM

Jüpiter-Uranüs ilişkisi doğal afetlere vurgu yaparken, dünyanın farklı ülkelerinde okyanuslar ve toprak kaymaları gündeme gelebilir.

Aynı zamanda teknolojik aksiliklerin de altını çizen gezegen açıları, sosyal medyanın kurbanı olan ünlü isimleri konuşabileceğimizini söylüyor.