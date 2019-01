1999 yılında yaşanan tutulmaların sekizincisinin 21 Ocak 2019'da yaşanacak olmasıyla 19 yılık karmaları kapatacağını biliyor musunuz?

Aslında kendinizi hayatınızdaki bazı kırılmaları, çok eski günleri düşünürken bulacaksınız.

Yani geçmişinizde eğer büyük bir tahribat olduğunu düşünüyorsanız, yaralarınızı bu tutulma ile kurutup kapatacaksınız.

Hatta ailede daha önce yargıladığınız kişiler varsa, onları artık daha farklı değerlendirdiğinizi bile göreceksiniz. Son yıllar bize neler öğretti, sayalım...

Başkalarının hayatlarına kendi hayatımızdan daha fazla kafa yorduğumuzu gördük.

Zamanı kaygılar ile geçirdiğimizi fark ettik.

Samimi görünmenin kolay, samimi olmanın ise zor olduğunu deneyimledik.

Böylece en derin yaralarımızı düşünecek, değerlendirecek hesaplaşmalara tutuştuk.

Mücadele etmenin kazandırdığını, ancak boşa kürek çekmenin de anlamsız olduğunu fark ettik.

En yakınlarımız tarafından yara aldığımızda, kalbimizi kime açmamız gerektiğini öğrendik.

Mesafeli konuşmanın, mesafeli davranmanın zarar değil kar olduğunu gördük.

Başkalarının acılarının, acımızdan büyük olabileceğini gördük. Empati yeteneğimizi geliştirdik.

Kaygılarımızı kontrol etmekte zorlandık belki ama yersiz kaygılarımızdan vazgeçtik.

Dünyada tek bir doğru vardır fikrinin o kadar da doğru olmadığını gördük.

Hoşgörünün ve nezaketin ne kadar önemli olduğunu fark ettik.

Hayatın basit olmadığını, değer verdiklerimiz tarafından sınanınca anladık.

İç huzurun her şeyin üstünde olduğunu, başımızı yastığa koyduğumuz zaman vicdanın üstünün kapatılamayacağını öğrendik.

Hayatta her şeye sahip olamayacağımızı, hiç kimsenin her şeyi olunmayacağını deneyimledik.

İyilik yapmanın bizden götürmeyeceğini, bilmediğimiz kapıları açacağını öğrendik





ASTROGÜNDEM

Venüs-Uranüs; büyük kitlelere hitap eden ünlülerin ani rahatsızlıklarını ve kayıplarını gündeme getirebilir. Hollywood ünlüleri, yeni skandallarla dünya basınında yer alacak. Bugün gezegen seyirleri, günün çelişkisi bol ve magazin gündemi ağır olacak diyor. Salgın hastalıklara dikkat etmekte fayda var.