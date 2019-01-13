Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Zeynep Turan > 2019 yılının annelere tavsiyesı!
ZEYNEP TURAN
13 Ocak 2019, Pazar ZEYNEP TURAN'LA ASTROLOJİ ZEYNEP TURAN

2019 yılının annelere tavsiyesı!

2019 yılı her şeyi baştan aşağı değiştirirken yaşadığımız gezegenin de aurası yükselecek.
'Bu yıl doğacak bebekler nasıl bir frekansa sahip olacaklar?' diye sorarsanız; geleceğe yön verecek, yaşadığımız gezegene büyük bir sinerji yayacak, merhamet ve liderlik vasıflarını üstünde taşıyan bireyler olacaklar. Gökyüzünün bu yıl doğum yapacak annelere tavsiyesi ise şöyle:
Koç: Bu yılın çok farklı olduğunu henüz yılın başında yaşanan tutulma ile de fark edeceksiniz.
'Yeni başlangıçlardan korkmayın' diyen bir gökyüzü var.
Boğa: Yılın en çok konuşulan burcu siz olurken, bebeğiniz de sizinle yılın en sakin bebeği olarak kendinden söz ettirecek.
İkizler: Yılın enerjisini barındıracak bir bebeğiniz olacağını bilmelisiniz.
Enerjisi ile sizi dahi etkileyecek olan bebeğinizin aurasına siz de dahil olacaksınız.
Yengeç:
Kalbinizdeki, zihninizdeki içsel yolculuğa sebep olacak olan bebeğiniz, en büyük destekçiniz olurken, hayata karşı farklı bakış açısı da kazanacaksınız.
Aslan: Bebeğinizin bu yıl dünyaya gelecek olması; hem sizin için, hem de bebeğinizin için büyük şans olacak.
Başak: Bu yıl, tüm kaygılarınızı yıkabileceğiniz bir dönemi vurguluyor. Bebeğinizle beraber siz de olgunlaşacaksınız.
Terazi: Gökyüzü, aile ve yuvanız konusunda sabırlı olmanızı işaret ediyor. Bebeğinizin algıları çok açık olacak.
Akrep: Bebeğinizin etkilere hızlı tepki verdiğini fark edeceksiniz.
Göz göze geldiğiniz an sizi hissettiğini anlayacak, aranızdaki bağı daha da güçlendireceksiniz.
Yay: Bu yılı en çok içselleştiren burçlardan birisi olabilirsiniz.
Bebek sahibi olmayı düşünüyorsanız şans sizden yana.
Oğlak: Bu yıl sizin için her şey bambaşka olacak.
Ne kadar esnek olsanız da sizi siz yapan kurallarınızın olduğunu göreceksiniz.
Kova: Aile yaşamınızdan kariyerinize kadar birçok konuda somut adımlar atacaksınız.
Balık: Zodyak'ın en hisli burcu olan siz, gözlerinizle dahi anlaşabileceğiniz, sezgilerinizin bir olacağı bir bebeğe sahip olabilirsiniz.

ASTROGÜNDEM
Deniz de sakindir, ta ki hava bozana kadar!
Merkür-Satürn kavuşumu büyük derdin başının da büyük olacağını bir kez daha gösterecek.
Finans piyasasını yönlendiren büyük isimlerin, bu geceden itibaren yapacakları açıklamalar şaşırtacak.
ABD menşeli şirketlerde sıcak gelişmeler yaşanacak.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN