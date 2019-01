2019 yılı her şeyi baştan aşağı değiştirirken yaşadığımız gezegenin de aurası yükselecek.

'Bu yıl doğacak bebekler nasıl bir frekansa sahip olacaklar?' diye sorarsanız; geleceğe yön verecek, yaşadığımız gezegene büyük bir sinerji yayacak, merhamet ve liderlik vasıflarını üstünde taşıyan bireyler olacaklar. Gökyüzünün bu yıl doğum yapacak annelere tavsiyesi ise şöyle:

Koç: Bu yılın çok farklı olduğunu henüz yılın başında yaşanan tutulma ile de fark edeceksiniz.

'Yeni başlangıçlardan korkmayın' diyen bir gökyüzü var.

Boğa: Yılın en çok konuşulan burcu siz olurken, bebeğiniz de sizinle yılın en sakin bebeği olarak kendinden söz ettirecek.

İkizler: Yılın enerjisini barındıracak bir bebeğiniz olacağını bilmelisiniz.

Enerjisi ile sizi dahi etkileyecek olan bebeğinizin aurasına siz de dahil olacaksınız.

Yengeç:

Kalbinizdeki, zihninizdeki içsel yolculuğa sebep olacak olan bebeğiniz, en büyük destekçiniz olurken, hayata karşı farklı bakış açısı da kazanacaksınız.

Aslan: Bebeğinizin bu yıl dünyaya gelecek olması; hem sizin için, hem de bebeğinizin için büyük şans olacak.

Başak: Bu yıl, tüm kaygılarınızı yıkabileceğiniz bir dönemi vurguluyor. Bebeğinizle beraber siz de olgunlaşacaksınız.

Terazi: Gökyüzü, aile ve yuvanız konusunda sabırlı olmanızı işaret ediyor. Bebeğinizin algıları çok açık olacak.

Akrep: Bebeğinizin etkilere hızlı tepki verdiğini fark edeceksiniz.

Göz göze geldiğiniz an sizi hissettiğini anlayacak, aranızdaki bağı daha da güçlendireceksiniz.

Yay: Bu yılı en çok içselleştiren burçlardan birisi olabilirsiniz.

Bebek sahibi olmayı düşünüyorsanız şans sizden yana.

Oğlak: Bu yıl sizin için her şey bambaşka olacak.

Ne kadar esnek olsanız da sizi siz yapan kurallarınızın olduğunu göreceksiniz.

Kova: Aile yaşamınızdan kariyerinize kadar birçok konuda somut adımlar atacaksınız.

Balık: Zodyak'ın en hisli burcu olan siz, gözlerinizle dahi anlaşabileceğiniz, sezgilerinizin bir olacağı bir bebeğe sahip olabilirsiniz.



ASTROGÜNDEM

Deniz de sakindir, ta ki hava bozana kadar!

Merkür-Satürn kavuşumu büyük derdin başının da büyük olacağını bir kez daha gösterecek.

Finans piyasasını yönlendiren büyük isimlerin, bu geceden itibaren yapacakları açıklamalar şaşırtacak.

ABD menşeli şirketlerde sıcak gelişmeler yaşanacak.