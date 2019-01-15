Astro koçluk tavsiyelerim ile 2019 yılının kendi hayatınız için seyrini değiştirebilir, iç sesinizi dinleyebilirsiniz. 2019 yılının ilk günlerinde değişim başladı. Kimi yollar vardır; karanlık, çetrefilli, ıssız… Ancak bir anda aydınlığa kavuşturuverir insanı. Kimi yollarsa ışık doludur, tertemizdir ancak bazen hiç olmadık, çıkmaz sokaklarla karşılaşırız. Binlerce yol kaderin bize sunduklarıdır. Kimi zaman aklımıza kimi zaman kalbimize sığınarak çıkarız yollara. Nereye varırsak varalım, önemli olan tecrübe ve güç kazanmaktır. Kolay değildir elbette her mücadeleden başarıyla, mutlulukla çıkmak. Ama içimizdeki o muazzam umutlar, istekler, beklentiler, hayaller bizi dinç tutar.

Hepimizin çıkmak istediği yollar vardır. O yollarda varmak istediği bir yer, bir insan, bir yuva, bir hayal vardır. Yaşam içerisinde sizi siz yapan her detay önemlidir. Sadece düşünceleriniz değil yaptıklarınız, yapacaklarınız da yapınızı ortaya koyar. Nihayetinde zordur bazen bir yola çıkmak. Daha da zoru insanın kendine bir yol belirlemesidir. Neden mi? Çünkü en çok belirsizlik korkutur bizi. Ya başaramazsam ya yine hüsrana uğrarsam ya pişman olursam gibi sorular doldurur kafamızın içini. Bu yüzden bazılarımız vazgeçer, kımıldamaz. Olduğu yerden memnun olmaya çalışır ancak nafile. Mutsuzluk keşkeleri getirir beraberinde. Bazılarımızsa sonu ne olursa olsun inandıklarının peşinden gider tüm cesaretini toplayarak.

Girdiğimiz yolların sonu ne olur bilinmez. Evet, ama içimizdeki temel duygular önemli mesajlar fısıldar. Bu yüzdendir ki kendimizi bilerek girdiğimiz yolların sorumluluklarını yükleriniz omuzlarımıza en baştan. Sonrasını hayat belirler yavaş yavaş. Karşımıza kendi yolunda yürüyen insanlar, yeni hayaller, bambaşka umutlar çıkıverir. En güzeli ise dokunabildiğimiz umutlar, destek vereceğimiz hayatlardır. Çıktığınız yolda atacağınız her adım sizi anlatacaktır. Böylece artık 'Benim yolum' diyebileceksiniz.

Benim yolum;

· Samimiyetle işlenmiş dostlarımdır.

· Işıl ışıl parlayan, güneşin aydınlattığı geleceğimdir.

· Zarafet ve inceliklerin ruhumda canlanan renkleridir.

· Hayatı özgürce kucaklamaktır.

· Tüm saflığıyla sadece bana ait ve bana özeldir.

· Sevdiklerime, sevgimi en güzel haliyle anlatmamdır.

· En uzak mesafelerin bile önemini yitirdiği, sevdiklerimle aramdaki sonsuz bağdır.

· Sadelikle görkemin ele ele yürüdüğü muhteşemliktedir.

Şimdi en içten duygularla sorun kendinize. Benim yolum diyebileceğiniz en güzel taraflarınızı yazın bir kenara. Kendinizde sevmediğiniz, mutsuz hissettiğiniz noktalarınızı da not alın. Yavaşça uzaklaşın olumsuz duygulardan. Uzaklaşın ki yolunuzun kenarındaki çiçekler gösterebilsin size kendini.





Astrogündem; Neptün- Jüpiter 90'lığı siyasi liderlerin görüşlerini açık açık dile getireceğini işaret ediyor. Özellikle son günlerde gündemde olan Avrupa ülkelerinin liderleri birbirlerini destekleyen açıklamalar yaparken, eleştirmekten de geri kalmayacaklar. Aynı zamanda bugün idealleri uğruna özel yaşamlarından feragat eden ünlü isimleri duyabiliriz.

KOÇ: Derin bir nefes al! Çünkü ocak ayının ilk günlerinden bu yana kariyer yaşamında sana zorluklar çıkaran gezegenlerin seyri değişiyor. Haftanın ilk günü itibariyle çalışma ortamında uzun soluklu, güncel düzenlemelere gidebilir tam anlamıyla liderlik misyonunu üstlenebilirsin. Kendi işini yapan bir Koç burcuysan, sürüncemede olan ödemelerini tahsil etmek, seni epey ferahlatacak.

BOĞA: Toplu para gelişleri, yaklaşık bir aydır geçirdiğin ufak çaplı mali krizi hafifletecek cinsten. Kariyerindeki durgunluğa anlam veremiyor olabilirsin ama bu durumun geçici olduğunu daha önce de söylemiştim. Güçlü olarak nitelediğin insanlarla aranın tekrar eskisi gibi sıkı fıkı olması, yeni iş kapılarını aralamanı sağlayabilir.

İKİZLER: Aldığın sorumluluklar hakkında şikâyetçi olabilirsin ancak bugün emeklerinin karşılığını göreceksin. İş hayatında beklentilerinin karşılığını almaya başladığın bugün de biraz daha özverili olman beklenebilir. Kendi işini yapan bir İkizler burcuysan, ortağınla fikir ayrılıkları yaşayabilirsin. Bulacağın çözümler hem seni hem de karşı tarafı rahatlatacaktır.

YENGEÇ: Grup, arkadaş toplantıları için olumlu bir gün olmayabilir. Çatışma halinde diyaloglar, imalı konuşmalar gibi konularda uyumsuzluk söz konusu. İçinden ne geliyorsa yapmak isteyeceksin ancak ailen ve çevrenin şartları seni etkisi altına alıyor. Alacağın telefonlar yoğun bir iletişim trafiğine işaret ediyor.

ASLAN: Pazartesi önemli görüşmelerin, randevuların yer aldığı bir gün evet ama bugün mümkünse bu tarz görüşmelerini ertelemeni öneririm. Eğer yaptığın iş göz önünde olan biriysen bugün oldukça şanslısın! Adından söz ettirmen ve insanların seni konuşmasını sağlaman oldukça kolay olacak. Birlikteliği olan bir Aslan burcuysan, eleştirilerinin dozunu iyi ayarlamanda fayda var.

BAŞAK: Kendinden emin olman güzel bir şey ama bazen sırf karşı tarafa inat olsun diye istemediğin ya da yapamayacağın sözler veriyorsun. Bugün bu konuya özellikle dikkat etmelisin. İş yerinde anlaşmazlık yaşadığın kişilerle karşı karşıya kalacağın olaylar yaşayabilirsin. Ancak bu sefer kendine hâkim olacaksın ve sözlerine bir ket vuracaksın.

TERAZİ: Bugün gezegenlerin hareketi üzerindeki gerginliği hafifletecek. Unutma, son günlerde gereksiz yere çok fazla şeyi kafana taktın. Başkalarının derdine bile ortak oldun. Artık kendine vakit ayırmalı ve kendi değerini görmezden gelmemelisin. Sosyalleşmeye ihtiyacın olduğu bu süreçte, bence arkadaşlarının yaptığı organizasyonları es geçme.

AKREP: Günlerdir rüyaların bile karmaşık olabilir. Bilinçaltına dair sinyallere önem veren biri olarak, son günlerde gördüğün rüyalara yönelik bir anlam araştırması yapmış olabilirsin. Merak etme bugünden itibaren kendini daha huzurlu hissedip, rahat bir nefes alabileceksin. İçinden çıkamadığın düşüncelerinde artık zihnini eskisi kadar meşgul etmeyecek.

YAY: Ocak ayının ilk günlerden bu yana konuşmalarda yanlış anlaşılma, yoğun telefon trafiği, evi ilgilendiren konularda belli aksaklıklar gündemini sık sık ziyaret etti. Şimdi biraz daha sakin bir dönem yaşayacaksın. Gezegenlerin seyri finansal konularda yaşadığın sorunları çözmene yardımcı olurken, karışıklık yaşadığın konuları daha iyi organize edebileceğini işaret ediyor.

OĞLAK: Senin adına oldukça keyifli bir gün olacak. Sevdiğin insanlar hakkında alacağın güzel haberler moralini düzeltecek. Yalnız dikkat; hemcinslerinle alakalı problemler yaşayabilir, kendini ifade etmekte güçlük çekebilirsin. Kıskanılmanın başa dert olduğunu düşünmen oldukça normal. Fakat biliyorsun ki bu durum genellikle başarılı insanların kaderi.

KOVA: Üstüne düşünmemek adına kendini çok zorladığın bir hafta sonunu geride bıraktın. Yeni bir haftaya başlarken bugünü çok iyi değerlendireceksin. Geride bıraktığımız günlerde uzlaşmakta zorluk yaşadığın insanlarla bir orta yol bulabilirsin. O kadar emek verdiğin bir konuda zor durumda kalabilirsin.

BALIK: Yaşam standartlarını yükseltiyorsun. Kendi işini kurmak isteyen bir Balık burcuysan, gün içerisinde neler yapabileceğine dair araştırmalar yapabilirsin. Son günlerde arkadaşlarınla arana kara kedi gibi giren üçüncü kişilerin gerçek yüzlerini göreceksin. Tamam, geride bıraktığımız günlerde arkadaşlıklarını gözden geçirirken, bazı gerçekleri de fark etmiş olabilirsin.