2019 yılının baş döndürücü gücünü sanırım hepimiz hissettik. Herkesin farklı dilden konuşmasına tam alıştık derken, kimsenin kimseyi dinlemediğini görmek ortak dertlerimiz arasına girmiş bulundu. Dünyanın kafasını karıştıran, yaşadığımız gezegenin katmanını adeta soyan Ay Tutulması, işlerin iyice raydan çıkmasını sağlayacak gibi görünüyor. Güzelliği ile baş döndüren Ay'ın kıpkırmızı renge bürünüp tutulmasına bugünden itibaren 48 saat kaldı. İşler daha mı kötü olacak? Hayır, aslında hepimiz birbirimize 'Bu işin kurdu benim' havası vermeye çalışırken, egoların nerelerde olduğunu göstereceğiz. Dünya yeni bir kolektif bilince girecek. Toprağın altından tarih çıkarken, uzayın bilinmeyenlerine eş zamanlı ulaşılacak. Bunu geçmiş ile geleceğin sentezi gibi düşünün. 'Kaybeden büyük kaybeder, bugünlere tutunan ise büyük kazanır' demek istiyorum. 'Bu büyük lafların kimlerin hayatında büyük kırılmalar olarak göreceğiz?' derseniz, Ay Tutulması, ülkemizde gözlemlenmeyecek ancak gözlemlenecek ülkelerde toplumlara mal olmuş isimleri seçerek, hepimize gözlemleme şansı verecek. Size dünyaca ünlü birkaç isimden bahsetmek istiyorum. 2 Mayıs 1975 doğumlu, Uranüs'ü Akrep, burcu Boğa olan David Beckham; evliliği ile değil akla gelmez davranışları, konuşmaları hatta inançları ile ilgili dünya basınında konuşulacak. 21 Nisan 1926 doğumlu, burcu Boğa, Uranüs'ü Koç olan II. Elizabeth'in sağlığı ile ilgili haberler artık gizlenemeyecek. Hatta bir gecede dünya gündemine düşebilir ve yaşamı ile ilgili büyük bir kamuoyu oluşabilir. 6 Mayıs 1961 doğumlu burcu Boğa evlenmesi, konuşmaları olay George Clooney'in ise evliliğinde kara bulutların dolaştığını duyabiliriz. 28 Nisan 1974 doğumlu burcu Boğa, doğduğu yıl zor olan Penelope Cruz, skandalların kraliçesi olacak. Sadece ilişkileri değil, savunduğu değerler bile tartışılacak.



ASTROGÜNDEM

Venüs, Mars'la 120'lik oluştururken; bu dönem başlayan projelerin zahmetsizce ve kolayca başarıya ulaşabileceğine vurgu yapıyor. Bugün anlaşmalar gündeme gelirken, uluslararası ticaret birliklerinin kurulduğuna da şahit olabiliriz. Sağlık sektöründeki yasal düzenlemeler doktorları gündeme getirecek.



