Her ne kadar işin özünde bizlerden farklı olmasalar da; zamanı değiştiren, kitlelerin hayatında büyük değişimler oluşturan, dünyada büyük açılımlar yaratan girişimci ruhları kaleme alacağım. Şimdilerde az bilinen ama gelecekte iyice yaygınlaşacak melek yatırımcılık, büyük bir platforma dönüşecek. Hatta Neptün'ün etkisiyle konuyu derinliğe indirgeyecek olursak; 2026'ya kadar fikir üretmek, kaşiflik yapmak büyük bir kıtlığa dönüşecek. Bugünlerde fikirler, projeler yatırımcı bulamıyorken; sadece yedi yıl içinde itibarı olan, insan hayatını kolaylaştıran, yön veren bir projeniz varsa geleceğin zenginlerinden biri de siz olabilirsiniz. Bugünlerde dünyaya yön veren girişimcileri 2026'ya kadar neler bekliyor? 14 Mayıs 1984 doğumlu Boğa burcu, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'i büyük günler bekliyor. 2019'da markası ve hakkındaki iddialar sizce bitecek mi? Hayır diyor Uranüs! Zuckerberg, 2021'de kendi yarattığı dev markaya bir gecede ortak da alabilir. Dünyanın geleceğe açılan kapısı Microsoft, 28 Ekim 1955 doğumlu, Akrep burcu, Neptün'ü Terazi olan Bill Gates tarafından 1975'de kurulmuş. Plüton'u Aslan olan Bill Gates sizce neyi planlıyor? Bu güçlü ve mütevazı adamın 2019-2020 yıllarında piyasaları hareketlendirecek kartlar açacağından hiç şüpheniz olmasın. Gates'in sağlık evinde büyük problemleri olduğunu da duyacağız. 1994'te Neptün, Oğlak burcunun son derecelerinde hareket ederken, Uranüs Kova'ya geçerken, Neptün-Kova döngüsünde kurulan Amazon'un kaderinin bu yıllarda yazılması garip mi? Hayır. 1994'te bir kitap sitesi olarak kurulurken geleceğe şekil vereceğini gayet iyi biliyordu. En büyük buluşu ise ekitap. Şimdilerde içine giremediğimiz bu e-kitap işinin 2026'ya kadar telefonumuzdaki müzik listelerine döneceğinden şüpheniz olmasın. Kısacası Amazon geleceğin devi olacak.



ASTROGÜNDEM

Merkür-Chiron 60'lığı, birbirine destek olan komşu ülkeleri bugünlerde yeniden hepimizin gündemine getirebilir. Çin, bugünden sonra siyasi ve stratejik konularda büyük iş birlikleri yapabilir. Ülkemizde ise akademisyenlerle siyasetçilerin karşı karşıya kaldığına şahitlik edebiliriz.



