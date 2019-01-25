Yeni yılda büyük duygularla karşı karşıya kaldık. Önce Güneş, sonra da Ay tutulmasını seyrettik. Tutulmalar, 1990'lıları anlamadıkları duygularla karşı karşıya bıraktı. Eğer siz de 1990-1993 yılları arasında doğduysanız, natal haritanızda bol Oğlak olduğunu belirtmek isterim. 'Bu ne demek?' derseniz; burç karakteri olan yıl kaderi, başımıza gelecekleri anlatır. Farkındaysanız bu yıllar arası doğanlar, bu ara kaderin cilvelerinden geçiyorlar. Peki, kim bunlar? Hemen birkaç ünlü gencimizin haritaları üzerinden konuşalım. 2 Şubat 1990 doğumlu Kova burcu İrem Helvacıoğlu, başarısı dışında yine farklı konularla gündeme getirilmeye çalışılacak. Ama en önemlisi sağlık konusunda bu günlerde zorlanacak. 'Ne çektin İrem', diyeceğiz! 15 Şubat 1992 doğumlu, Kova burcu İdo Tatlıses, sosyal medya eleştirilerine savaş açacak! Uranüs'ü Oğlak bir ünlü olarak 2019 yılının ilk 6 ayında ilişkisi ile de gündeme gelecek. Arkadaş çevresi onu üzecek! 7 Şubat 1990 doğumlu Kova burcu, Satürn'ü Oğlak olan Derya Şensoy için de iddialı bir yıl olacak. Ailesindeki sağlık konularından sevgilisiyle aynı projede yer alması gibi üst üste birçok konuyla gündeme gelecek. 1990'lı, Satürn'ü Oğlak olan Çağatay Ulusoy, başarısıyla yıldızı parlarken, bir anda talihsiz olaylarla gündeme gelecek. Geçmiş ilişkilerine sünger çekerken, tuhaf iddialara da maruz kalacak. Ancak 2019 sonlarında, kendisi gibi ünlü bir oyuncu ile birlikte popüler çiftler arasına girecek. Bilenler bilir, yaşayanlar görür; 1990 doğumlular öyle bir 2018 bitirdi ki! Ancak şimdilerde küllerinden yeniden doğacaklar. 3 Ekim 1990'lı, Terazi burcu, Neptün'ü Oğlak olan Tuvana Türkay'ın, Türkiye'nin önde gelen, bilinen birisiyle birlikte olduğu öğrenildiğinde yer yerinden oynayacak. 2 Temmuz 1990 doğumlu Şeyma Subaşı'nın evliliği gibi boşanması da çok konuşuldu. Gökyüzüne göre fırtınalı yılların yeni başladığını göz önünde bulundurursak 2 Temmuz 2019 tarihinde tutulmadan geçecek olan Şeyma Subaşı, yeniden evleneceği iddiasıyla gündeme gelecek.



ASTROGÜNDEM

Mars-Jüpiter 120'liği uluslararası başarıları işaret ediyor. Önümüzdeki günlerde özellikle spor alanında yaşanacak olumlu gelişmelere şahit olabiliriz. Bugünden itibaren dünya hızlandırılmış bir tura girerken, dünyanın pek çok farklı ülkesinde yaşanan olayları konuşabiliriz.



