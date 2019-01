Zevkler ve renkler gerçekten tartışılmaz mı? Hadi bugün beraber bu konu üzerine biraz konuşalım. Kıyafetlerimizden taktığımız aksesuvarlara kadar kendimizi yansıtırken aslında yaşam alanlarımızın da dekorasyonu bizi yansıtıyor.

Evimizde, yuvamızda, hatta iş yerimizde dahi kendimizi rahat, huzurlu ve mutlu hissetmek en doğal hakkımız. Dışarının kalabalığından uzaklaştığımız evimiz, tüm yorgunluğumuzu üzerimizden atmamızı sağlar.

Hepimizin ilgi alanları, zevkleri bambaşkadır. Peki, burcunuz hangi ev dekorasyonundan, hangi renklerden, hangi eşyalardan hoşlanıyor? İşte burcunuza özel dekorasyon zevkiniz…

ATEŞ BURÇLARI: Koç, Aslan ve Yay burçları için dekorasyonda rahatlık çok önemlidir.Klasik mobilyalar, motifler ve desenler evlerinde olmazsa olmazlardır. Mumlar, saten yastıklar ve aynalar vazgeçilmez aksesuvarlarıdır. Renkleri ve aksesuvarları karıştıracakları geniş bir alana ihtiyaç duyarlar. Onlar için yaşam alanlarının sakin ve durgun görünmesi çok önemlidir.

TOPRAK BURÇLARI: Boğa, Başak ve Oğlak burçları için evde düzen çok önemlidir ve az eşya ile huzuru yakalamaya çalışırlar. Lüks, geleneksel ve sade ortamlar, onlar için idealdir. Dekorasyon zevklerine daha çok toprak renkleri hakimdir. Her şeyin düzenli ve yerli yerinde olduğu bir yer arzularlar. Eski parçalar, hafif ahşap ve cam objelerden de hoşlanırlar. Yumuşak renklerde pahalı kumaşları, eski mobilyaları ve bolca kırlentleri vardır.



HAVA GRUBU RENK SEVER

HAVA BURÇLARI: İkizler, Terazi ve Kova burçları için dekorasyon demek renk demektir. Modayı yakından takip eder ve çok amaçlı mobilyaları tercih ederler. Aynı zamanda teknolojik eşyalar da onlar için olmazsa olmazdır. Pastel renkleri kullanmaktan çekinmezler. Tabii onlar için önemli bir diğer detay, yaşam alanlarının genişliğidir. Kişiliklerini yansıtmayan hiçbir eşyayı yaşam alanlarında barındırmak istemezler.

SU BURÇLARI: Yengeç, Akrep ve Balık burçları için yaşam alanlarının sıcak görünmesi vazgeçilmezledir. Fotoğraf çerçeveleri, canlı süs bitkileri evlerinin her alanında bulunur. Antika ve hatırası olan eşyaları yaşam alanlarını baş köşesine yerleştirmekten çekinmezler. Onlar için evlerinde gördükleri her mobilyanın bir anısı olmalıdır. Hayal gücüne dayalı bir dekorasyonu tercih ederler.







ASTROGÜNDEM

Venüs-Plüton ilişkisi, Rusya için büyük günleri işaret ediyor. Rusya sokaklarının hareketlenmesi, dünya gündeminin en önemli maddelerinden biri olabilir. Dünyanın en büyük yanardağlarının birer birer aktif hale geçmesi ise önümüzdeki üç ay boyunca iklim sorunlarını da beraberinde getirecek.