Neredeyim? Nerede duruyor Dünya? Samanyolu Güneş'ten kaç ışık yıl uzaklıkta? Yeri geldiğinde uzakları yakın yapan, Ay'ın karanlık yüzünü keşfeden insan şimdi nereye gidecek? Bitecek mi keşfetmesi insanlığın, geçecek mi sizce kara delikten? Yoksa Güneş, gün gelecek hiç batmayacak mı? 21'inci yüzyıl alışılagelmiş laflardan birkaç dakikalığına da olsa çıkmanızı rica edeceğim. Şimdilerle kıyaslandığında geriye dönüp bakıldığında; ne 50 yıl önceki nüfus, ne de teknoloji var. Oradan bakmanızı rica edeceğim. Her şey çok daha hızla evrim geçirerek büyürken; diğer yandan insancıl duyguların bittiğini, basit denklemlerden bile uzaklaşan bir yüzyıla girdiğimizi fark etmenin zamanı gelmiştir belki de. Tüketimin hızına yetişemiyoruz. Bu yazıyı hazırlarken yaşadığımız gezegeni anlamak için sadece 1950 yılındaki gökyüzü konumuna gitmekle kalmadım, bir de dünya nüfusuna gittim. O yıllarda dünyanın nüfusu 2.5 milyardı. 70 yılda insan sayısı yaşadığımız gezegende neredeyse üç kat artmış. 8 milyar insan! Sadece yarısının bile teknolojiden faydalandığını düşünsenize… Günümüzde yemek, içmek, uyumak gibi elzem ihtiyaçlarımızın arasında teknoloji var. Sadece bilgi anlamında değil; iletişim, sağlık, eğitim gibi uzayıp giden bir listeden bahsediyorum. Hayatımızın olmazsa olmazı olan teknoloji, her geçen gün büyük bir hızla sayısı artan insanlıkla birlikte bir çığ gibi tüketiliyor. Duyguların bile robotlaştığı bir yüzyıldayız. Tüm bunlardan hareketle, ilkel çağlarda kalan basit denklemlerin iyice bulunamaz olacağı, hatta unutulacağı anlamına geliyor. İnsana sevmeyi öğretecek basit paylaşımları yapacak denklemler bile her geçen gün bu yüzyılın altında ezilip gidiyor. 'Bir gün sen de zengin ol, sorunun o olmadığını anlarsın' sözü bir slogan haline gelecek. Çünkü gelişen teknoloji, hızla bölünerek çoğalan insanlık konforunu artırıp Mars'ta nasıl yaşayacağının planlarını yaparken, duyguların da robotlaşabileceğinin haberciliğini yapıyor.



ASTROGÜNDEM

Ay-Neptün 120'liği, komşu ülkelerin birbirine göstereceği anlayışa ve yardımseverliğe işaret ediyor. Bugünlerde toplumsal duyarlılık artabilir. Ayrıca siyasi isimlerin de eş zamanlı olarak olumlu mesajlar verdiklerine ve olumlu açıklamalar yaptıklarına şahit olabiliriz.