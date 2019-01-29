Hayat bazen öyle karmaşık, öylesine hızlıdır ki, onun sunduğu güzelliklere yetişemeyebiliriz. En kötüsü ise içinde bulunduğumuz anların kıymetini bilememektir. Bazı şeyleri yaşamak için hep yarını bekleriz. Yarının sonu gelmez ne yazık ki. Her yeni günü yeni bir yarına bırakırız. Oysa bugünlerin bir daha geri gelmediği gün gibi ortada değil mi? Peki, bizi şimdilerden, içinde bulunduğumuz anlardan uzaklaştıran şeyler neler? Ne oluyor da zamanımızın kıymetini bilemiyoruz, anlayamıyoruz bir türlü geçen zamanı? Bizi, yaşadığımız andan uzaklaştıran noktalara bakmamız gerekiyor. Geçmişten kurtulamamak, geçmişi sürekli bugüne taşımak bizi yapacaklarımızdan alıkoyuyor. Bununla birlikte gelecek kaygılarımız devreye giriyor. Acaba başarabilir miyim? Ya mutsuz olursam? Bunun gibi sorularla ya erteliyor ya da vazgeçiyoruz. Tıpkı zincirin halkaları gibidir yaşam ve zaman. Bir kaçırdık mı yetişmek zor olur. Bu durum sizi korkutmasın. Bu satırları okuyor olmanızın bir nedeni var. Yaşamın neresinde olursanız olun yeniden başlamak, zamanınızı en güzel şekilde yaşamak için geç değil. Kendimizi sevmeliyiz. Yaşadığımız hayatı sevmeliyiz. Değer vermeliyiz güzel olan her şeye... Burada, bencilikten arınmanın ruhu koruyacak 21. yüzyıl reçetelerinden çok daha öteye gidilmesinden bahsediyorum. Bulunduğumuz konumdan memnun değilsek, önce kendinize dürüst olmalı sonra samimiyetinizden ödün vermeden mücadele etmeliyiz. Eksiklerimizi ve içimizdeki potansiyeli fark etmeliyiz. Geçmişte yaşadıklarımızın gölgesini üzerimizden çekip, ışık etmeliyiz yolumuza. Hatalardan ders çıkardığımız ölçüde kalbimizin olgunlaştığını, daha güçlü olacağımızı unutmamalıyız. Değişime, ne kadar açık olursak, kendimizi ne kadar çok geliştirirsek şimdiyle ve en önemlisi gerçekçi hayaller kurabilirsek, şimdiyle bağımız da o kadar güçlü olacaktır. Ve şimdi başlama cesareti gösterdiğimizde güzel bir geleceğe yürüyeceğiz. Şimdiden korkmayın. Güzellikleri yarına ertelemeyin.



ASTROGÜNDEM

Merkür-Venüs 45'liği medya sektörünü ön plana çıkarıyor. Medya patronlarının hesabının ekonomik gelişmelerle uyuşmayacağını işaret eden gökyüzü, bu defa dizi sektörünün farklı kararlarla karşımıza çıkabileceğinin de altını çiziyor. Birçok dizi bugünden sonra tehlikede!



