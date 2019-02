2019 yılının ağırlığı Ocak ayında kendini gösterirken, Şubat ayında hayatımızı biraz daha hafifletmeye başlayacağız. Dünyanın ve ülkemizin her gün hızla değişen gündemine ayak uydurmakta zorlanacağız ancak bu süreçte kişisel sorunlarımıza daha çok özen göstereceğiz. Hatta yer yer "O da öyle olsun, ne yapayım" dahi diyeceğiz.

2019 yılına girdiğimizden beri hem kalbimizi hem de hayatımızı sakinleştirmeye çalışıyoruz. Ancak Ocak ayı içinde tüm dünyada etkili iki güçlü tutulma yaşadık. Tam bir şeylerden vazgeçtiğimiz noktada yeniden savaşma gücü bulurken, bu gücü içimizde çok fazla barındıramadık. Kendi ruh halimizi yorumlamaya çalışırken, en yakınlarımızı da çözmek zorunda kaldık. Yani anlayacağınız, 2019 yılının yorgunluğunu atalım derken daha da yorulduk. Aramızda pes edenler var mı bilmem ancak bu yazımda onlara küçük bir not bırakmak istiyorum. Pes etmek için henüz çok erken, her şey daha yeni başlıyor. Hadi toparlanın.

Gezegenlerin seyri 13 Şubat'a dikkat çekiyor!

Şubat ayının geneline olumlu bir hava hakim olurken, kendimizi toparlamamız için de fırsatlar sunacak. Dünyanın kaosundan uzaklaşabilirsek hepimiz için güzel bir ay olabilir. Geçmişle gelecek arasında yaptığımız hesaplaşmalara ara verirken, aslında kendimizi de nadasa alacağız. Ancak bu ayın içinde sakinliğimizi korumamız, düşünmeden hareket etmememiz, hatta ve hatta çevremizdeki kişilerle iletişimimizi dahi sınırlamamız gereken bir gün yaşanacak 13 Şubat! 13 Şubat'ta Mars-Uranüs kavuşumu zor bir gün geçireceğimizi işaret ediyor. Kaosu, karışıklığı işaret eden 13 Şubat'ta dünyadan da pek çok haber alabiliriz. Geçmişte yaşanmış suikastların benzeri gündeme gelirken, tarihin tekerrürden ibaret olduğunu o gün bir kez daha anlayabiliriz.

'Kader Yeniden Yazılıyor' kitabımda da bahsettiğim pek çok olaya gebe olan Şubat ayı, sakin ve dingin havasını aniden kaybedebilir. Ancak bahsettiğim gibi küresel olaylar bu ayın gündemi olurken, kişisel olaylar ise yerini mücadele yerine dinginliğe bırakacak



ASTROGÜNDEM

Merkür-Chiron iletişimi, teknoloji ile verilecek sınavlar olduğunu işaret ediyor. Teknolojinin kimlere, hangi alanlara zarar verebileceğinin altını çizerken, para piyasasına ve bankalara dijital müdahalelerin olduğunu duyabiliriz. Whatsapp gibi popüler platformların siber saldırı altında kaldığına şahit olabiliriz.