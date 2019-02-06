Herkese merhaba. 2019 yılının Şubat ayına, derin bir nefes aldıran gökyüzüyle başladık. Hızlı başlayan, adrenalin veren, yüreği sıkıştıran ayazı ile başladı diye 2019 yılı böyle geçmeyecek; tasalanmayın sakın. Soğuğu keskin olsa da, iklimi kafa karıştırsa da siz gelin içi sıcak Şubat ayına kollarınızı açın. Şubat ayının mevsimi, toprağı kapladığı gibi siz de yüreğinize anı ekin. Şubat ayının, ruhu süslemek için en uygun ay olduğunu söylüyor gezegenler. Canınıza bu ay torpil yapın. Madem gezegenlerin seyri bize nefes al diyor, gelin bu ay sınırlarımızı esnetelim, duvarlarımızı yıkalım.

Denizin yükselmesi gibi giden Ocak ayının yorgunluğunu üzerimizden atacağız.

Şubat ayında dinlenmeyi ilan eden gezegenlerin sesini, içi sesinizi susturursanız duyarsınız muhakkak. Eğer sevgiye inancı kırılanlardansanız, bu ay kendinize bir şans daha verin.

Semadaki Ay'ın ve Güneş'in dansına, sadece dualarla eşlik edin. 10 Şubat'ta gökyüzüne kafanızı kaldırmayı unutmayın ve hilal olacak Ay'ın fotoğrafını çekin. Yedi yıl sonra kendinizi nerede görmek istediğinizi not edin. Bırakın kalbiniz de hayalleriniz de Şubat ayında sakince salınsın. Çünkü uzun yola gitmeden önce iyice dinlenmek gerektiğini unutmayın.



ARA KADER YAZILIYOR

Şubat ayının nefes aldıran bir ay olduğunu, büyük mevzulara ara verdiren bir gökyüzü olduğunu hatırlatmak isterim.

İçinde aşk var, sevgi var, tutku var. Durdurulamayan ihtiras var. Çıkarı olanın değil, aşkı, özlemi, sevgisi olanın şanının yürüyeceği bir enerji var. İtirafları büyük olana, gözü arkada kalana sıcacık duygular var bu ay da… Gezegenlerin yerinde durmayan seyri, bizleri birçok olaya şahit kıldı. Gerek kişisel hayatımızda, gerek toplumsal olaylarda oldukça çok sınandık.

Şimdi kimimiz ne yapacağını çok iyi biliyor, kimimiz ise kaybolmuş durumda. Hiç merak etmeyin, bütün yollar güzelliklere çıkacak.

Ancak önce inanmanız ve tüm çabanızla hayata tutunmanız gerekli.

2019 yılında kendi hikayenizi yeniden yazabilirsiniz.





ASTROGÜNDEM

Venüs-Neptün kontağı; geçmiş yıllarda bağımlılıkları ile gündeme gelen ünlü isimlerin dava süreçlerini işaret ediyor.

Ayrıca ülkemizde ve dünyada yaygınlaşan, ağır sonuçlarla biten oyunlara ağır yaptırımlar gündemi dolduracak. 1974 doğumlular için karışık bir dönem başlıyor.