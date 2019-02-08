Astrolojide duygularımızı temsil eden, etkisi altına alan, hatta ve hatta günümüzün nasıl geçeceğini belirleyen Ay'dır. Ay'ın bir burçta hareket etmesi yaklaşık 29 gün sürer. Zaman zaman bir burçtan diğerine geçerken hiçbir burçla iletişim kurmaz ve boşlukta kalır. Bu süreçte ise bizim de algımız değişir.

Ay'ın bizi beslemesi için bu boşluk anlarını kendinize bir es olarak kullanabiliriz. Duygularımıza, içimize dönebilir, dünyevi konuları görmemezlikten gelmeden, kendimize küçük molalar yaratabiliriz.

Şubat ayı içinde Ay, bugün ve 13-15-17-19-21-25 tarihlerinde boşlukta olacak. Peki Ay boşlukta değilse ve bir burçta hareket ediyorsa bizlere etkileri nelerdir?

Ay, Koç burcunda: Yeni başlangıçlar için uygun zamandır.

Ay, Boğa'da:

Günlük hayata sakinlik, angarya işin azalması olarak yansır.

Ay, İkizler'de:

Zihin, Ay'ın İkizler burcunda olduğu konumda normal ritminden daha hızlı ve çok yönlü düşünür.

Ay, Yengeç'te:

Anaçlık, annelik, merhamet, sahiplenme, saf sevgi gibi kavramları ön plana çıkarır.

Ay, Aslan'da: Samimi, cömert davranılan, tüm kalple sevgiyi ve ilgiyi sunmaktan çekinilmeyen günleri ifade eder.

Ay, Başak'ta: İçgüdüsel olarak çabuk çözüm üretmeye eğilimli ve pratik hareket etmek çok daha kolay olur.

Ay, Terazi'de: Çevredeki insanlarla iletişime çok dikkat çeker. Konuşmalarda ölçüyü ne eksik, ne de fazla, tam dengede tutturmaya çalışılır.

Ay, Akrep'te: Ay'ın Akrep burcunda hareketi duyguların en yoğun yaşandığı günleri işaret eder. Problemlerle, hayatla, korkularla nasıl savaşıldığı test edilir.

Yüzleşmekte en cesur olunan zamanlardır.

Ay, Yay'da: Ay'ın konum itibariyle en iyimser düşünmeyi sağladığı adeta pozitif enerji yaydığı günlerdir.

Ay, Oğlak'ta: Planlı hareket etmenin ve sağlam adımlar atmanın öneminin arttığı günlerdir Ay'ın Oğlak burcundaki hareketi.

Ay, Kova'da: Alışkın olunmayana ve yeni olana içgüdüsel olarak bir yönelim söz konusu olur Ay, Kova burcunda hareket ederken.

Ay, Balık'ta:

Gerçeklerle yüzleşmeye uzak olunan günlerdir.

Ay, Balık burcundaki yansımalarını hayalperest düşüncelerde gösterir.



ASTROGÜNDEM

Bugünlerde Merkür- Ay düğümü ilişkisi, medya dünyasını yakın markajına alıyor. Değişimler ardı ardına gelirken, 'Yanmaz yıkılmaz' dediğimiz isimlerin sektörü bıraktığını duyabiliriz. Medyadaki yöneticilerde değişimler söz konusu olurken, el değiştiren kanallar yeniden gündeme gelebilir.