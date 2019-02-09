Gökyüzü öyle farklı başlangıçlara imza atıyor ki, 'Hiç olmaz, yan yana gelmez' denilenleri bir araya getiriyor.

Hep kaçak konuşanları da 'Evet biz gerçeğiz' diye bağırtıyor.

'Peki, bu aşıkları kim dile getirecek? derseniz, 'Kova cesareti' derim. Ayrıca toprak burcunda hareket eden Venüs'ten de cesaret alıyor gökyüzü. Peki, 'Kim haykıracak, kim yuvasını kuracak, ayakları yere basmayan kim olacak?' derseniz; 1988'den sonra doğanlar derim.

Hatta size göz önündeki çiftlerin sinatri haritaları üzerinden de bilgi vererek konuyu biraz daha somutlaştırayım.

Buyurun...

Can Yaman-Demet Özdemir:

Bu ilişkiden nasıl aşk çıkmaz? Bal gibi de çıkar diyor Satürn-Oğlak, Satürn-Kova ilişkisi! 8 Kasım 1989 doğumlu Akrep burcu Can Yaman, doğum yılının depresyonuyla, hatta karasızlığıyla herkesin kafasını karıştırdı.

Ama 26 Şubat 1992 doğumlu Balık burcu, Satürn'ü Kova olan Demet Özdemir, aşkı sımsıkı kavradı. Kısacası kim ne derse desin bu ikilinin içinden aşk ve kıskançlık çıkar. 'Peki bu iki ünlüyü aşk mı üzecek?' derseniz, 'Bir anda dizi projelerinin kaldırılması üzer' derim.

Miray Daner–Kubilay Aka:

Gökyüzünde gezegenler toprak burcunda hareket ederken, en çok toprak burçlarını besleyecek. Miray Daner'in, tutulma aksında başladığı son projesine devam edip etmeyeceği meçhule doğru gidiyor ama aşk hayatında büyük adımlar atacak.

Daner'in 1995 doğumlu sevdiceği Kubilay Aka, natal haritasına uygun mu? Aka'nın burcunun Boğa olması açıkçası şaşırtmıyor.

Çünkü Boğa burçları, önümüzdeki yedi yıl boyunca konuşulacak. Aka, gerçekten de çok konuşulacak projelerde yer alacak. Üç yıl boyunca birilerinin tahtını sallayabilir.

Kubilay Aka'ya bu topraklarda bol bol kariyer bulduk, ancak rahat ve dağınık tarafını da anmadan edemeyeceğim.

İlişki uyumunda rahattan yana olan 1995 doğumlu, Oğlak burcu Kubilay Aka, Uranüs'ü Kova olan Miray Daner'in baskısını ve aklını yabana atarsa, Temmuz ayında bu aşk, kıskançlıklara yenik düşebilir.





ASTROGÜNDEM

Mars-Ay düğümü 90'lığı, Amerika'nın son yıllarda ekonomik olarak desteklediği ülkeleri gündeme getirebilir. Bazı sırların açığa çıkmasına da vurgu yapan gökyüzü, yeni bir kamuoyu oluşacağının da haberciliğini yapıyor. Tarikatların ve vakıfların ilişkileri, Hollywood yıldızlarını bile zan altında bırakabilir.