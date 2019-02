Size hangi burçtan arkadaşınız en iyi gelir biliyor musunuz? Bilmiyorsanız, buyurun yazımın devamını okuyun...



KOÇ:

Koç burçları, arkadaş gruplarının en iddialı olanlarıdır. Sivri çıkışları ve inatçı tavırlarıyla onu hemen fark edebilirsiniz.



BOĞA:

Arkadaş grubunuzda düşünmeden konuşmayan biri varsa bilin ki o Boğa burcudur. Sakinliğini asla kaybetmez ve kaba davranışlardan sakınır.



İKİZLER:

Nefes almadan konuşan ve her konuda fikri olan birini mi gördünüz? İşte o kişi İkizler burcudur. Her şeyden, herkesten haberi vardır.



YENGEÇ:

Sürekli etrafındaki kişileri düşünen birinin Yengeç burcu olmama ihtimali çok düşük. Empati yönünün yüksek olmasından dolayı fark etmeniz zor olmaz.



ASLAN:

Davranışlarında hem sevgiyi, hem de saygıyı aynı anda barındıran nadir burçlardandır. Samimiyetine kapılmayan neredeyse yoktur.



BAŞAK:

Eğer etrafınızda çalışmaktan size zaman ayıramayan biri varsa ve bu kişi en çıkmazda olduğunuz dönemde hemen yanı başınızda beliriyorsa; bilin ki Başak burcu ile karşı karşıyasınız.



TERAZİ:

Onun olduğu yerde kaos olması mümkün değil. Her duruma çözüm bulma konusunda adeta ustadır. İş hayatınızda ya da arkadaş çevrenizde eğer bir Terazi burcu varsa, çekinmeden tüm sorunlarınızı anlatabilirsiniz. Objektif bakış açısı ve geniş vizyonu ile hayatınıza renk katar.



AKREP:

Sessiz, düşünceli olan ve en parlak fikirlerin sahibi bir Akrep burcu ile arkadaşsanız ne mutlu size. Akrep burçlarının her zaman söyleyeceği bir şeyler vardır ve söyledikleri doğrudur.



YAY:

Yay burçlarını fark etmeniz çok da güç olmaz. İnanılmaz ışığı ve sürekli gülümsemesi ile sanki ruhunuzu okuduğunu hissedebilirsiniz.



OĞLAK:

Bir Oğlak burcunun yanında kendinizi güvende hissetmeniz çok normal. Çünkü o, disiplinin ve başarının adı.



KOVA:

Birisi değişim, dönüşüm ve farklılık mı dedi? İşte Kova... Her türlü bilgiyi alabileceğiniz, 'Ayaklı bilgisayar mı bu?' diyebileceğiniz biriyle arkadaşsınız.



BALIK:

Hayal dünyasında gezen Balık'tan ilham alıp hayallerinizin peşinden koşabilirsiniz.



ASTROGÜNDEM

Ay-Merkür 120'liği başarılı isimleri desteklerken, geçmişte kazandığı ünü devam ettiremeyen isimlerin sonlarını gündeme getirebilir. Uranüs yeni yedi yıllık bir sürece doğru ilerlerken, kimlerin sahneden silineceğine şahit olacağız. Bugünü de atlatırsak yarın çok daha sakin bir gün geçireceğiz.