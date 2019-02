Madem bu hafta Sevgililer Günü haftası, biz de aşkımızı ölçelim. Mantığınız aşkınızdan önce mi geliyor, yoksa aşk kapıya gelince akıl tatile mi çıkıyor? Haydi gelin beraber bakalım...

Sevgilinize sık sık sürpriz yapar mısınız? a) Sık olmasa da arada bir. b) Ben niye yapıyorum, o yapsın. c) Tabii ki yapıyorum.

Sevgiliniz size haber vermeden yemek organize etti ama kendinizi iyi hissetmiyorsunuz.

Bu durumda ne yaparsınız? a) Bana sormadan plan yapması hata. b) Kendimi iyi hissetmediğimi söyler ve ertelerim. c) Uça uça giderim, planı duyunca benim hiçbir şeyim kalmaz.

Sevgilinize mum ışığında yemek hazırlar mısınız? a) Evet. b) Bu yoğunlukta hiç işim olmaz. c) Muma gerek var mı bilemedim…

Evlenmek için evlilik teklifi şart mı? a) Olsa güzel olur, olmazsa da bir şey olmaz. b) Bu da soru mu? c) 'Evlenelim' desin de gerisi kolay.

Sevgiliniz size ne sıklıkta çiçek almalıdır? a) Canı ne zaman isterse. b) Her hafta çiçek beklerim. c) Özel günleri hatırlasın yeter.

Nasıl bir düğün istersiniz? a) Böyle eteklerimin uçuş uçuş olduğu bir kır düğünü. b) Yalnızca sevdiğim kişilerin katılacağı ufak bir organizasyon. c) 40 gün 40 gece düğün.

Aşkınız renk olsa ne renk olurdu? a) Diğer b) Siyah c) Beyaz Sonuç; Her aşkın kendi içinde farklı dinamikleri vardır. Kimimiz romantiklikten hoşlanırız, kimimiz biraz daha esnek davranırız.

Birlikteliklerde romantiklikten daha önemli olan; biz olma duygusudur.

Karşılıksız sevginin yanında yer alan saygı ile mükemmel ilişki mümkündür.

Öyle olduğu takdirde kendinizi iyi hissetmediğiniz için ne sevgilinizin yemek planını iptal etmeniz sorun olur, ne de evlilik teklifine ihtiyaç. Çünkü siz bilirsiniz ki; sevgiliniz sizinle bir hayat kurmaya hazırdır ve düğün hazırlıkları kendiliğinden başlamıştır bile.





ASTROGÜNDEM

Venüs-Neptün 60'lığı, farklı siyasi görüşlerin bir arada olabilme ihtimaline işaret ediyor. Gökyüzü; toplumsal kaygıların hafifleyeceği bugün alacağımız birtakım haberlerle, kendimizi çok daha iyi hissedeceğimizi söylüyor. Öte yandan bugünlerde siyasetin gücünü de bir kez daha anlayacağız.