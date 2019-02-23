Güneş, Zodyak'ın son burcu olan Balık burcunda salınıyor. Ayrıca mevsimin de son burcu olduğunu göz önünde bulundurursak, kendisi hakkında uzun uzun konuşabiliriz. 'Balık burcu duygusaldır' diye geçiştirilen klişeden kurtarayım hepimizi. Çünkü kendisi çabuk kuruntuya düşen, kabuğuna çekilen ve yapılanı unutmayan bir burç olduğu için siz onu duygusal olarak görebilirsiniz. Bu arada Balık burcu çevremde yok demeyin. Bu ay tam Neptün günleri! Manası şu; soyut ile somutun birbirine karıştığı günler. Neptün, 'Nerede olursanız olun, yaşadığınız gezegeni şu an farklı bir vorteks ile kavrıyorum' diyor. Bu türbülans tam olarak 2026 yılında bitecek. Çünkü Neptün kendi yönettiği burçtan çıkacak. Kısacası bugünlerde hepimiz birer Neptün türbülansındayız. Yani inanma eğilimimiz fazla ya da ön yargıdan arınamıyoruz. Düşünün bakalım neden inanmak istemiyorsunuz. 'Ya da hayatınızda neye ön yargılısınız?' Siz bu soruyu düşünürken ben de Türkiye'ye mal olmuş Balık burçlarının 2019 türbülansından nasıl etkileneceğini anlatmadan, Balık burcu turumu bitirmeyeyim. 2019 yılı, 22 Şubat doğumlu Balık burcu Buğra Gülsoy'u babalıkla ödüllendirebilir. 26 Şubat doğumlu Balık burcu Beren Saat, 2019 yılında anne olanlar kervanına girebilir. 7 Mart doğumlu balık burcu Murat Boz, 2019 yılında evlenen ünlüler kervanında yer alabilir. 9 Mart doğumlu Balık burcu Burçin Terzioğlu'nun aşka inancı artabilir. Yani Burçin Terzioğlu da 2019 yılında gelin olan ünlüler arasında yerini alabilir.



ASTROGÜNDEM

Venüs-Plüton kavuşumu, yerel seçimlerin önüne geçecek uluslararası konuları ilgilendiren olaylar yaşanabileceğini işaret ediyor. Sansasyonel haberler bugün ardı ardına gelirken, örnek çift olarak gösterilen ünlü isimlerin sahte yaşamlarına tanık olabilir, boşanma ya da aldatma haberlerini okuyabiliriz.



