Bazen geçmişe dönmemize sebep olan anılarla beynimizi çevreliyoruz. Yaşanmışlıkların izleri tozlu raflarda duruyor; onları ne zaman açarsanız o zaman canlanır.

Yaranızı kaşıdıkça daha derine inersiniz. Artık sizin olmaktan öte başkalaşmıştır her şey. Ama yine de kutsal bir hazine gibi saklamayı tercih eder, tercihler ışığında da hayatımıza devam ederiz.

İhtiyacımız olan gerçekten de anılar mı, yoksa yeni anlarla hayatımıza şekil verme isteğimiz mi? Bazen biz bile bilmeyiz ne istediğimizi. Gezegenlerin seyri hayatımızı sarıp sarmalarken, kimi zaman gerçek olandan uzaklaşmaya başlarız.

Yavaş yavaş mevsim yüzünü dönerken, bizler de içimizde çiçekler açsın isteriz.

İsteriz ancak harekete geçmek için de geç kalırız. Kalabalıklardan sıkılırız, 'Sevgi, aşk yok.

Kimse kimseyi anlamıyor, tüketim toplumu olup çıkmışız' diye savuştururuz ihtimalleri.

Kime göre yok?

Siz mi tekrar sevmeye, duygularınızı açmaya hazır değilsiniz, yoksa kendinizi hazır olmadığınıza mı inandırıyorsunuz?



SON 10 GÜN...

Geçmişi anmak, düşünmek, hatta zaman zaman hissetmek tabii ki önemlidir. Ancak anda kalmanın da değeri paha biçilmez.

İşte gezegenlerin seyri, Şubat ayını yavaş yavaş uğurlarken bizlere bunu göstermek istiyor.

Devrim gezegeni Uranüs, Boğa burcuna geçmesine 10 gün kala, bizi bazı gerçeklerle yüzleştirmek istiyor. 'Özellikle son yedi yıldır çok çektim, hayatımı bir türlü düzene koyamadım, tam toparlandım derken yine her şey yarım kaldı' diyenlerdenseniz, önümüzdeki yedi yılı çok iyi değerlendirin ve geçmişe takılıp kalmayın.

Boşluktaki seyrinde herkese bir miktar nostalji verecek olan bu dev etkilere sahip gezegen Koç burcuna veda etmeden önce; hepimize biraz savunma, biraz kaygı, biraz da geçmişe karşı özlem verecek, haberiniz olsun.





ASTROGÜNDEM

Uranüs tam 10 gün sonra burç değiştirecek ve Boğa burcuna geçecek. Yedi yıllık serüvenine başlayacak olan Uranüs, gelenekselleşen her türlü yapıya yenilik katacak. Aynı zamanda Ay-Uranüs ilişkisi, 'Teknoloji ile sınavınız henüz bitmedi' diyor. Bugün dünyanın bir yerlerinde teknolojik saldırılar söz konusu olabilir.