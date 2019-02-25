Bu haftaya yüreğinizi hafifleterek başlamanızı istiyorum.

Yılın en kısa ayının son günlerine geldik ve ruhumuzu Mart ayına hazırlıyoruz. Eminim 11-16 Şubat tarihleri arasında kendinizi sıkışmış, yüreğinizi yorgun ve düşüncelerinizi bitkin hissettiniz. Şimdilerde ise gökyüzündeki önemli transit geçişi ile toprak ve havadaki enerji sıkışıklıklarının bir bir çıkışına şahit oluyorsunuz.

Hepimizin yüreğine oturan sebepli sebepsiz gerginliğin sebebi bu. Her şey bitti derken tekrar tekrar karşınıza çıkan olayların ve sanki daha bitmedi hissi yaratan evrenin sıkışma süreci, 5 Nisan'a kadar devam edecek. Hadi gelin bugün beraber hem yaşamınızı hem de yüreğinizi hafifletelim.

Çünkü son derece çetin geçecek bir Mart ayı hemen kapıda bekliyor.

Çetin diyorum çünkü boşlukta sallanan Uranüs, topraktaki ve havadaki sıkışmanın tam olarak bitmediğinin haberciliğini yapıyor.

Yüreğinizdeki fırtınadan uzaklaşın ve yalnızca kendinize yönelin. Pire için yorgan yakmayın.

Mart ayı başlamadan eksik listenizi yapın...

Hayatınıza yük olan kim ya da kimler?

Çalıştığınız işi sevmiyorsunuz ancak işinizden de ayrılamıyorsunuz, işinizi sevmek için neler yapabilirsiniz?

Asla onarılmaz dediğiniz kırgınlıklarınız var mı?

Beyninizde sürekli dönüp duran soruların cevapları sizde mi?

Hayata karşı verdiğiniz mücadeleden memnun musunuz?

Çok istediğiniz bir şey için yeterince emek verdiniz mi yoksa olağan akışına mı bıraktınız?

Olumlu düşünmeye mi yoksa olumsuz düşünmeye mi daha yatkınsınız?

Bu sorular yalnızca hayatın olağan akışında hepimizin aklına gelen sorular, cevapları da aslında eksik listemizin baş köşesindeki maddeler.

Sizler de Mart ayı eksik listenizi hazırlayın.



ASTROGÜNDEM

Merkür'ün, Venüs'le yaptığı 60'lık açı gizlisaklı anlaşmaları ifşa edeceğini işaret ediyor. Toplumların onaylamadığı ancak siyasi isimlerin de geri adım atmayacağı bir süreç yaşayabiliriz. Bugünlerde, Türkiye'de ortalık süt liman iken Avrupa sokaklarının sıcak gündemi daha da artabilir.