Yaptığınız işlerde, attığınız imzalarda Ay'ı şahit kılmanız ve gökyüzünün desteğini almanız çok önemlidir. Ay'ın ve Güneş'in konumuna göre yaşamınıza yön vererek, önemli kararlarınızda net sonuçlar alabilirsiniz. Çünkü Ay boşlukta kaldığında kalbimiz ve zihnimiz senkronize hareket etmez. Alacağımız kararlardan emin olamayız ve hatalı kararlar almaya çok yakın oluruz. Aklınızın karıştığı, kalbinizin yorulduğu günlerde Ay'ın hareketinden haberdar olmanız, yaşamınızı da kolaylaştırır. Yaşamın olağan akışı içinde kendi önceliklerinize zaman ayırmanız çok kolay değil. Bazen kendinize yüklediğiniz sorumluluklar, bazen çevrenizdeki insanların yükleri, bazen de yoğun gökyüzü gündemi altında yapacaklarınızın sırasını karıştırabilirsiniz. Günün kalitesini anlatan Ay'ın konumu size bu konuda oldukça yardımcı olur. Çocuğunuzun doğumunu, sizin için hayati önem taşıyan kararları, estetik yaptırmak istediğiniz günü, evliliğinizi, nikahınızı Ay'ın boşlukta olduğu saatlere ve günlere denk getirmeyerek, Ay'ın desteğini almak istemez misiniz? Ay Boşlukta ne anlama geliyor? Ay, burçlar arası 2.5 günde hareket ederken bazı günlerde 6 saat ve daha fazla boşlukta kalır. Yani hiçbir burç takımyıldızı ile iletişim kurmaz. Bu durum, günün dağınık başlamasına veya bitmesine sebep olur. Örneğin bir bebek sahibi olacaksanız bebeğinizin doğumunu Ay boşlukta saatlerine denk getirmeyin. Evlenecekseniz veya bir ev satın alacak, bir işe imza atacaksanız; Ay'ın boşlukta olduğu saatlere dikkat etmelisiniz. Zihninizin dağınıklığını yönetmeye çalışın, konsantrasyon eksikliği yaşarsanız önemli işlerinizi erteleyin. Yaşam alanınızla, kendinizle ilgilenin. Unutmayın, siz en güzelini hak ediyorsunuz. Yaptığınız her işe Ay'ı da şahit kılın. Mart ayında eğer özel bir konunuz var ise aşağıda Ay'ın boşlukta kaldığı günlere getirmeyin. Merak etmeyin, 2019 yılında şans sizden yana, ancak sizin de şansa biraz yardımcı olmanız gerekiyor. Bu tarihlere dikkat: 9-12-14- 18-20- 22-27 Mart.



ASTROGÜNDEM

Ay-Jüpiter kavuşumu; kader yeniden yazılıyor dedirten gelişmelerin perdesini aralıyor. Bugün ülkelerin siyasi isimleri ardı ardına açıklamalar yapabilir. Orta Doğu'nun kaderi herkesin gündemi olurken, söz sahibi olmak isteyen farklı ülkeleri sahnede görebiliriz. Denizlerdeki depremlerin devamı gelebilir.