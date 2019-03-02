Herkesin hatta her şeyin bir burcu olduğunu sanırım hepimizi biliyoruz. Ama bilmediğimiz bir şey var; 12 burç, dünyada yalnızca 12 karakter olduğu anlamına gelmez. Dünyaya yakın gezegenler de olduğuna göre hepimizin doğduğu anda Ay, Merkür, Venüs ve Mars gibi burçlarımızın da olduğunu çözmeye başladık.



SATÜRN YAY'A GEÇIYOR

Dünyaya uzak jenerasyon gezegenleri diye adlandırılan Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton gibi gezegenlerin de doğduğumuz yılın aurasını etkilediğini buradan ve tüm sosyal medya hesaplarımdan anlatmaya çalışıyorum.

Sözün özü; doğum yılı aslında hayatın değişimlerini anlatıyor.

İçinden geçtiğimiz zamanda büyük sıkışmalar konuşulurken, bugünlerde doğan bebeklerin de farklı algılara sahip olacağından hiç şüpheniz olmasın der, doğum yılının önemini ünlü isimler üzerinden size örneklendirmek isterim.

Öğreten gezegen Satürn, 2016-2017 yıllarında Yay burcunda hareket ederken 1984 doğumluların Uranüslerini (Yay) deyim yerindeyse yerden yere vurmuştu. Bu yıllarda çok zorlanan 1984'lüler, şimdilerde şans gezegeninin Yay burcundaki seyrinde adeta geçmiş yaralarını sararken, hayal edip de yapamadıklarını bir bir yapacak gibi görünüyorlar.

Başarısız oldukları alanları arkalarında bırakırken, maddimanevi kendilerini besleyecekler ve bakış açılarında da değişimler yaşayacaklar.



ASLI ENVER EVLENECEK

1984 doğumlular Mart ayında atağa geçecek. Peki 'Türkiye'de yakından bildiğimiz 1984 doğumlu kim var?' diyecek olursanız, hemen sayarım.

'Devran değişirken kimler konuşulacak?' derseniz buyurun örnekler...

1984 doğumlu oyuncu Beren Saat, anne olacak.

1984 doğumlu Gupse Özay, konuşulacak.

1984 doğumlu Berrak Tüzünataç, evlenecek.

1984 doğumlu Ekin Türkmen, evlenecek.

1984 doğumlu Aslı Enver, evlenecek.





ASTROGÜNDEM

Venüs'ün, Chiron'la yaptığı 60'lık açı, uzun zamandır sağlık sorunu yaşayan ünlü isimlerle ilgili haberlerin bugün gündemi belirleyebileceğini işaret ediyor. Bugünden itibaren tüm dünyanın gündemi bir anda aynı haberle sarsılabilir. Mart ayının gökyüzü gündemi kendisini hissettirecek!