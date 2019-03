Doğanın kusursuz işleyişini seyretmeye ne dersiniz? Madem bizim buralarda her şey bu ay daha da hızlanacak, gündemin birinden diğerine yetişmek mümkün olmayacak, öyleyse gelin kainata kulak verelim. Evrenin düzeni, öyle kusursuz işliyor ki... Zamanı gelince çiçek açıyor, mevsim dönünce yaprak döküyor. Yeryüzünde her şey, neden-sonuç ilişkisiyle sonsuza dek sürüp giderken, bize tüm bilinmezlerin kapılarını yavaşça aralayan yılda, kendinizi mercek altına alıp kainatla bir bütün olmaya ne dersiniz? Cevabınız 'Evet' ise, doğa; ilahi bir güçle nerede, ne zaman, ne yapması gerektiğini kendiliğinden bir kez daha tasarlarken ondan ilham alın. Bunu anlayabilmemiz için çok derin düşünmemize gerek yok belki de. İçinde yaşadığınız zamanı izleyin. Cemrelerin sırasıyla düşüp baharı uyandırdığını hatırlayın! Önce havaya düşer cemre, biraz yüreğiniz sıkışır. Ardından suya ve toprağa düşecek, hazır olun! Bedeniniz, ruhunuz bir sıkışmadan geçebilir, üzerinizden rehaveti atamayabilirsiniz. Uyuyan baharı uyandırmaya başlıyor usulca kainat, siz de bu uyanışa gönül verin. Ve hiçbir cemrenin diğerinin sırasını almadığını bilin. Belki de bu durum sizin sıranızın geldiğini, artık seçimlerinizin sadece sizin elinizde olduğunu, ne yöne dönerseniz oradan kader kapılarının tek tek farklı yönlere açılacağını size hatırlatacak. Ne yöne dönerseniz hayatınız o olur, unutmayın! Doğadaki muhteşem sıralama devam ederken, siz de önce bedeninizi, sonra zihninizi uyandırın. Ruhunuzun bu değişimlere ayak uydurması zor olmayacak. Gelen zaman bu kadar hızlı akarken, hangi duygudan kendinizi mahrum bırakıyorsunuz bir düşünün. İsteseniz de körü körüne gidemeyeceğiniz kalıplarınız var. Ama hayata hava, su ve toprak gibi sıkı sıkıya tutunmaya ne dersiniz? Önce derin bir nefes alın! Sevmediğiniz her ne varsa önce onlara odaklanın. Bahara merhaba demeye hazırsanız, yaşadığınız şehirde turist olun. Kendi bedeninizi dinleyin. Zihninizi susturun ve niyet edin. Ne olmak istiyorsanız mevsim gibi düğümlerinizi çözün.



ASTROGÜNDEM

Ay-Mars 90'lığı, ABDMeksika ilişkilerini işaret ediyor. Meksika'nın kaderini tayin eden gelişmeler bugünden itibaren hız kazanırken, geri adım atan siyasi isimlere şahit olabiliriz. Aynı zamanda gezegenlerin seyri bugün, evliliği sallantıda olan isimleri hedef alıyor. Gün, beklenmedik haberleri de beraberinde getirebilir.