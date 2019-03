Mart ayının şenlikli geçeceğinden her yazımda bahsediyorum. Merkür'ün geri hareketine Yeni Ay, Dolunay ve Uranüs'ün burç geçişi eşlik edecek. Bu sefer yaratacağı etkinin katbekat yüksek olacağını işaret edecek. '40 gün 40 gece' derler ya, işte gökyüzünden yeryüzüne eşlik edecek böyle bir coşku var.

'Nelere dikkat etmeliyiz?' derseniz...

Yakın arkadaşlarınızla iletişime,

Arkadaş ilişkilerindeki yanlış yorumlanan flörtüz yaklaşımlara,

Şüpheci yaklaşımlara.

Abartılı ihtiras rüzgarına dikkat edin derim.

Her ayrıntı bize doğru koşuyor, unutmayın.

Bu detaycılık ve titizlik, iletişimde bodoslama tavırlara önemle dikkat etmeniz gerektiğine vurgu yapacak.

Merkür retrosu; biraz püsküllü bela, biraz da art niyetli olacak.

Lafını esirgemeyen, öfkeyi çoğaltan, coşkuyu abartan Merkür retrosu; sadece telefonlarımızın ayarlarını bozmuyor, bizim de ayarımızla oynuyor. Bir de üstüne üstlük; huysuz, dedikoducu biri gibi ortama fesat ve fitne karıştırabilir.

Aklımızda kırk tilki olabilir, hepsinin de kuyruğu birbirine dolanabilir.

Önce bir şeyi düzeltelim...

Balık burcu, herkesin bildiği gibi duygusallık anlamına gelmez.

Aslında bu burçtaki insanlar için duyarlı demek daha doğru olur.

Burçlar kuşağının son zinciri olması onu mesafeli, soğukkanlı yapıyor aslında. İçe kapanık olması da; alıngan değil, kırılgan olduğunu gösteriyor.

Yönetici burçları ile takılmayı seven Balık burcu insanı, olabildiğince konforuna düşkün olur. Bu yüzden davranışları yerinde olur ama yapılanları da unutmayan, sözünü sakınmayan bir yanı vardır.

Ancak Merkür retrosu bu akışı bozacak ve suya sabuna bulaşmayı sevmeyenler için de ayrı bir gerilim yaratacak.



ASTROGÜNDEM

Ay-Jüpiter iletişimi, dünyanın asıl derdini bizlere gösterirken, gizli düşmanlıkları da ortaya çıkarabilir. Bugün aynı zamanda Balık burcunda Merkür retrosu başlıyor. Mart ayı bugünden itibaren dünya siyaseti adına bilinmeyenleri ortaya çıkarırken, verdiği sözleri tutmayan siyasi isimler zor durumda kalabilir.