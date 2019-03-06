Yeni ay; bir yandan duyguları yükseltiyor, bir yandan da kafamızda türlü türlü soruların uçuşmasına neden oluyor.

Mart ayı değişik bir sinerji ile başlarken, bugün Balık burcunda gerçekleşen yeni ay, beklenenin aksine yenilik getirmiyor. Hatta düşüncelerimize, öfkemize, zaaflarımıza yönelik hamleler yapabiliriz. Eğer tüm bunlardan kaçınmak isterseniz, alın size bir fırsat. Yeni bir detoks dönemine daha hoşgeldiniz. Bu yeni ay, sakin ve soğukkanlı olabilenin yaşamını kolaylaştırabilir.

Gökyüzü, 2019 Mart ayına tarihi bir not düşecek. Aynı esnada iletişim gezegeni Merkür'ün yavaşlıyor olması, gökyüzünde ayrı bir telaşın haberciliğini yapacak.

Anın yükselenini, toparlayıcı etkisiyle Başak yönetecek.

Ancak istediğimiz düzen ve huzuru bulamayabiliriz.

Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor bu döngü.

Çünkü yeni ay, Türkiye'nin natal haritasında ay düğümleri ile bağlantı kuruyor. Bazı konular ve kurumsal yapılar bu süreçte öne çıkacak.

'Ne anlatmaya çalışıyor?' derseniz...

Duygularımızı coşturacak, geleceğimizi düşündürtecek, somut olmaya yöneltecek, bir yandan da bazı şeyleri şansa bırakmamak gerektiğinin altını çizecek.

Gökyüzünde sadece yeni ay gerçekleşmiyor; sanki gizli bir seremoninin haberciliğini de yapıyor. Yıllardır Uranüs'ün burç değiştireceğinden ve etkilerinden bahsettiğimi bilenleriniz vardır.

İşte bugünler, bahsettiğim değişimin, dönüşümün zamanının geldiğine şahitlik edecek. Sırf bu yüzden 6 Mart'ın sıradan bir gün olmadığını söylemek yerinde olur. Uranüs, 2026'ya kadar Boğa burcunda hareket edecek.

Ay ve güneş, bu karşılamanın neticesinde bir seremoni oluşturmuş olabilir. Adeta iki semazen gibi Uranüs'ü selamlarken, bugün İslam âleminin Regaip gecesi başlayacak.

Dile kolay; yedi yıllık bir gökyüzü planından bahsediyorum.

Yeni ay oluştuğu sırada bu devir teslim törenine denk gelmesi, belki tesadüf değil.

Yeryüzünde ne tür etkiler bırakacağını zamanla göreceğiz.

İnsanları nasıl bir uyanışa çağırdığını da deneyimleyeceğiz.





ASTROGÜNDEM

Ay-Mars 60'lığı, sosyal hakları ve mecliste alınan yeni kararları gündeme alabilir. Bugün yedi yıl sürecek Uranüs- Boğa serüveni başlıyor. Devrim gezegeni, aynı zamanda Balık burcunda meydana gelen yeni ayı da destekliyor. Yanlış anlaşılmaların nelere sebep olacağını, zengin isimlerin sınavlarında göreceğiz.