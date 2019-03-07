Yeni Ay döngüsünü temsil eden bugünleri sakin anlatmak pek mümkün değil.

Ne yaparsak yapalım, etkilerini sadece toprak ahenginde dans ediyor gibi yansıtamayız. Yeniliklere davet eden bir Yeni Ay'dan bahsetmek bu yüzden imkansızlaşıyor.

Devrim gezegeni Uranüs, toprak burcunda heybetini taşıyadursun, diğer yandan iletişim gezegeni Merkür'ün, Balık burcunda yavaşlarken boğulmak üzere olduğunu hatırlatmak isterim. Akıllara ziyan günlerin ya başladığına ya da bittiğine tanıklık edeceğiz. Mart ayını dert ayı yapan gökyüzü, aslında görünenin ötesinde başka sorunların da olduğunu fark ettirebilir. Sorumluluk duygusunu besleyen bu Yeni Ay, bir gün içinde olan bitene şaşırmamızı sağlayabilir.

Zaman bir yandan daha hızlı akıp gidecek, gündüzümüz gecemiz birbirine girecek.

Güneşin tam batarken ayla kol kola girmesiyle oluşan yakınlık, Yeni Ay'ın sadece Neptünyen etkiler taşıdığını göstermez.

Bana kalırsa; Yeni Ay'ın gizli kahramanı Uranüs.

2026 yılına kadar olan süreçte; en delikanlı, en genç, en heybetli, toplumları değiştiren etkiler bırakacağını işaret ediyor. Bugüne kadar konuşulmamış inançları, dinleri, sınırları, mülteci kamplarını gündeme getirecek, tarihi değeri olan, gözden ırak kalan yapıları konuşmaya başlatacak.

Tarihi ve tarihçileri yakından ilgilendiren bir döngü başlıyor.

Toprak hafızası ile hareket eden Mars ve Uranüs, Yeni Ay'a eşlik ederken; bilinenin aksine var olanı da ortaya çıkarabilir.

Tarihçiler, yıllarca tez olarak sundukları bilimsel verileri yeniden incelemeye alabilirler.

Bu meslekle uğraşanlar köşeye sıkışırken, bildiklerini sorgulamaya da başlayabilirler.

Ülke toprağımızın her köşesinden tarih fışkırdığını gözlemleyebiliriz.

'Hangi kurumlar dikkat çekecek?' derseniz...

Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı dikkat çeken kurumlar içinde yer alabilir.

Diğer yandan mali, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele eden birimler, operasyonlarla ön planda yer alabilir.



ASTROGÜNDEM

Güneş-Neptün kavuşumu bilgi kirliliğine dikkat çekerken, her türlü siyasi yapıyı huzursuz edebilir. Önümüzdeki 20 gün, doğru bilgiye ulaşmak oldukça zor olacak. Merkür retrosunun etkileri hissedilmeye başladı. Finans kuruluşlarının, siyasi alt yapılı kurumların gizli bilgileri ifşa olabilir.