Bugün gökyüzünde 18 Mart'a kadar etkili olacak bir kavuşum var. Güneş ve Merkür, Balık burcunda kavuşuyorlar.

Ego ve benlik duygusunun yükseleceği bugün savunmacı ve mesafeli olacağız. Aklımız, mantığımız her ne kadar sakin ve duyarlı olmamız gerektiğini anlatmaya çalışsa da açıkçası pek dinlemeyeceğiz.

Bugün, 2019 yılının büyük günlerinden biri. Hatırlıyorsanız Merkürde 5 Mart'tan itibaren Balık burcunda geri gidiyor.

'Bu ne demek?' derseniz, şöyle düşünün; astrolojinin yeni yılı gelmeden, mevsim son semasını yapacak. Hal böyle olunca da son burç, mevsim uyanmadan bir gösteri düzenleyecek. Son burç deyince akla sadece Balık gelmesin, gezegenlerin bu kavuşumu sadece Balık burçlarının değil, hepimizin duygu durumlarını ilgilendiriyor.

Balık burcu savunmayı, Güneş benlik bilincini, Merkür gerilemesi ise iletişimde ve düşüncede aksaklığı ifade ediyor.

Kendi halinde takılan Balık burcundaki Neptün'e de bu ara sataşan çok olunca, onun da huzuru bozuluyor. Vizyonun, duyguların, iletişimin ve güvenin sorgulandığı bugünlerde en çok yalanlar gün yüzüne çıkıyor diyebilirsiniz.

Fikirlerimize, düşüncelerimize sıkı sıkıya bağlanmamız, sorunları da beraberinde getirecek.

18 Mart'a kadar sınırlarımızı biraz esnetmeli, duvarlarımızı indirmeliyiz. Yoksa ben merkezci düşünmek, bizi hayatımızın her alanında oldukça zorlayacak.

Çevrenizde egosu ile övünen birileri varsa, emin olun 18 Mart'a kadar nasıl kaybettiğini göreceksiniz. Merkür'ün geri hareketi yeryüzüne karmaşa ve kaos olarak yansırken, bu süreci yönetmek, bizim için çok kolay olmayacak.

Eğer 'Ne yapacağımı bilmiyorum' diyenlerdenseniz, teslimiyet duygusuna kendinizi bırakmanızı tavsiye ederim. Bir şeyleri değiştirmeye çalışmak, kendi bildiğimizden şaşmamak, yanlışımızı kabul etmemek sorunları ertelese de daha büyük sorunları vâdediyor.

Ne yapacağınızı bilmediğiniz durumlarda kalır, içinizde bir karmaşa yaşarsanız iç sesinize güvenin.







ASTROGÜNDEM

Venüs-Neptün ilişkisi; doğanın affetmeyeceğini, verdiğini geri de alabileceğini hatırlatabilir diyor gezegenler. İklimsel değişimler herkesin derdi olurken; belki de ilk defa tüm dünyanın derdinin aynı olduğunu fark edeceğimiz, aynı tarafta birleşen isimlere şahit olacağımız günler yaşayabiliriz.