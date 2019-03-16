İkna gücümüzü kullanmak için mükemmel bir gündeyiz. Merkür- Plüton 60'lığı; zihnimizi olumsuzluklardan arındırmak, hedeflerimize yönelmek, ikna kabiliyetimizi artırmak için 22 Mart'a kadar Merkür retrosunun gazabından bizi koruyor. Tabii bu durum sırrı olan, geçmişini gizleyen ya da sonradan ağız değiştirenlere ecel terleri döktürür. Bir yandan Ay-Yengeç burcunda karşıtlık yaparken, bir yandan da Merkür'ün karışıklığından bizi korumaya çalışan Plüton'un işi bugün zor! Merkür Balık burcunda geri giderken, yıllardır Oğlak burcunda konumlanan Plüton da basınçlı gökyüzüne yardım edecek. Pek çok kez Merkür'ün Balık burcunda kendisini çok da iyi hissetmediğinden bahsetmiştim. Bu durumu telefonunuzun suya düşmesine benzetebilirsiniz. Sevdiğiniz, anlaştığınız kişilerle bu ara iletişim kuramıyorsanız, onların da ya kalbi ya da aklı suya düşmüş olabilir; ısrarcı olmayın derim. Merkür-Plüton 60'lığı özgür bırakmamız gereken düşüncelerimiz olduğunu belirtecek. Merkür-Plüton 60'lığının amacı; sorunlarımızı, sıkıntılarımızı düşünmemek değildir. Aksine bu tarz konuları çözüme kavuşturmamızı ister, bize destek verir. Yaşama akıtmamız gereken fikirler konusunda bizi destekler. Detayları ve ayrıntıları çok daha net görürüz. Geçmişte kafanıza yatmayan açıklamaları ya da ört bas edilen ödeme, evrak, yazışma, e-posta gibi silinen bazı dosyalar, mesajlar bir anda geri gelebilir. Merkür-Plüton 60'lığının en büyük özelliğini sanırım anladınız. En mahrem, en özel, en tehlikeli, en şaşırtan bilgilerin, yazışmaların, ihanetlerin hepsini ifşa edebilir. Aklınıza kişisel sırlarınız gelmesin. Bu durum toplumlar için de geçerlidir. Bugünlerde dünyaca ünlü kişiler bile birbirini ifşa edebilir. 22 Mart'a kadar yaşamınızda değişmesini, yenilenmesini istediğiniz ne varsa karşı koymamalı, akışa uymalı, seyirde kalmalısınız.



ASTROGÜNDEM

Merkür-Plüton 60'lığı, siyasi olarak ABD'yi hedefine alıyor. Donald Trump'ın bugünden itibaren açıklamaları ardı ardına gelirken, neredeyse tüm dünyaya sataştı diyeceğiz. Beyaz Saray'ın bilinmeyenleri bir bir ortaya çıkarken, Ay burcu Oğlak Melanie Trump ile ilgili sansasyonel haberler duyabiliriz.



