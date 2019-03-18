Baharın ilk günlerine saatler kala, bahar yorgunluğu ayaklarımıza kadar inmişken;

'Hayata yetişmek zor, çabamızı takdir eden yok' diyenlerden olabilirsiniz. Gündemden haberdar olmaya çalışırken, robota dönmüş hayatlarımızı bugünden sonra biraz olsun güneşin ilk ışıklarına teslim edeceğiz.

Haftanın ilk günü bile olsa borsayı, ekonomiyi, yaklaşan seçimleri bir yana itip Güneş'in ve Ay'ın konumu ile rehavetin içinde biraz daha kaybolmak isteyebilirsiniz.

'Peki, erteleyerek, öteleyerek, Merkür retrolu başladığımız haftada kiminle ilgilenecek, kimleri çekiştireceğiz?' derseniz; ben sizin için küçük bir liste yaptım.

İşte haftanın inleri:

İşten izin almak.

Alışveriş için farklı adreslere yönelmek.

İkinci el eşyalara merak sarmak.

Detoksa, diyete başlamak yerine sağlıklı beslenmeye kafayı takmak.

İnstagram'da eski dostları takipten çıkarmak.

Facebook hesabını kapatmak.

Twitter'a geri dönmek.

23 Eylül 1990 doğumlu Çağatay Ulusoy haberlerini okumak.

12 Eylül 1991 doğumlu Ece Seçkin şarkılarını keşfetmek.

28 Kasım 1990 doğumlu Edis'i konuşmak.

Set aşklarınının ve dizilerin dedikodusunu yapmak.



ASTROGÜNDEM

Ay-Venüs karşıtlığı, dünya çapında propagandaların olabileceğini işaret ediyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde ırkçılık gündeme gelirken, Sarı Yelekliler olarak medyada yer bulan ayaklanmaların ve tüm dünya genelinde şiddetinin artabileceğinin de altını çiziyor.