Yengeç burcu, mücadele gücümüzü aldığımız Mars'ı misafir ediyor. Bugünden itibaren 2 Temmuz'a kadar Zodyak'ın en duygusal ve en narin burcunda hareket edecek olan Mars'ın bakalım bu sefer bizim için ne planları var...

Yaz aylarının iddialı girişini hepimize hissettirecek olan bu süreç, bizi adım adım gerçeklerle yüzleştirecek. Gücü ve mücadeleyi seven gezegen, bir anda kaçak dövüşen bir ruh haline girecek. 2019 başından bu yana meydanlarda nara atanlar köşesine çekilirken, saf değiştiren ve 'Ben öyle söylemedim aslında' diyenlerin sayısı artacak. Özelikle bugünden sonra sanat camiasındaki isimlerin birbirinin arkasından çevirdiği skandallar tek tek ifşa olacak. Sahte hesaplar, kimsenin eline geçmemesi gereken telefon konuşmaları ve yazışmalar, kısacası magazin dolu günler yaşanacak!

Mars, sosyal hayatı haraketli olanların tüm hesaplarını deyimi yerindeyse bir bir dürüyor. 2019 yılının başından beri bir türlü düşüncesini netleştiremeyen, karar alma konusunda sorun yaşayan, çevresindeki kişilerin düşüncelerinden fazlasıyla etkilenen biriyseniz; Mars, bu döngüde sizi mars edebilir, dikkat! Eğer yaşamınızda esnek olmak konusunda sıkıntı yaşadığınız alanlar varsa, ki bu durumu yalnızca iş ve sosyal hayatınız olarak da düşünmeyin, aşk hayatınız için de geçerli. Aşırı kıskançlık, kısıtlama gibi durumlar varsa Mars bu duygularınızı daha da körükleyebilir.

Sahip olduğumuz her şeyi koruma içgüdüsü ile hareket edeceğiz. Kavgacı bir tutum sergilemeyeceğiz ancak kavga etmeye de her an hazır olacağız. Nasıl olacak o derseniz; iş hayatında rakiplerle, bizden üst konumda bulunan çalışanlarla soğuk savaş başlayabilir. Ancak bu noktada önemli bir konu olacak; konuşurken aslan kesilirken, harekete geçme konusunda son derece yavaş olacağız. Bunun sebebi ise, Mars'ın Yengeç burcundaki seyrinin hırsı ve egoyu olumsuz anlamda törpülemesi. Aksiyon almamız gereken durumlar karşısında duyarsız davranabiliriz.



ASTRO GÜNDEM

Mars, Yengeç'te yani Türkiye'nin yükselen burcunda hareket edecek. Aynı zamanda Plüton ve Satürn ile de karşıtlık yapacak. Kıbrıs, İran ve İngiltere üçlemi arasında kalabiliriz. Dünya, ABD ve İncirlik Üssü üzerinden alınan kararları konuşabilir.