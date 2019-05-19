Evlilik ve birlikteliklerde hepimiz zaman zaman kendimizi sıkışmış gibi hissediyor ve bu durumu karşımızdaki kişiye yansıtmaktan çekinmiyoruz. Hatta bazen bu konuda sınırları aşabiliyoruz. Mutlu olmak için çıktığımız bu yolda mutsuz olmakla kalmıyor, mutsuz da ediyoruz. Kimi zaman ise mutsuz ediliyoruz. Tabi ki dört dörtlük ilişki yoktur. Ancak mutlu ilişkinin hepimizin bildiği ama uygulamada sorun yaşadığı doğruları vardır. İşte size altın kurallar: Birbirinize güzel şeyler söylemekten çekinmeyin. Sizin için anlamı küçük olsa dahi birlikte olduğunuz kişiye karşı sevginizi gösterin. Eğer iletişim konusunda sorun yaşamadığınızı düşünüyorsanız, kendinizi ufak bir yoklamaya çekin. Birlikte olduğunuz kişiye yalnızca mutlu olduğunuz anları mı anlatıyorsunuz yoksa hüznünüzü ya da sebepsiz yere kendinizi kötü hissettiğiniz anları da paylaşıyor musunuz? Sevgi dili her zaman kazanır. Kim diyebilir ki 'Ben sinirlenince bağırmam' diye. Geri dönülemez hatalar ise işte bu anların peşinden geliyor. Gerildiğinizi düşündüğünüz anlarda kelimelerin hakimi olmayı elden bırakmamalısınız. Aile kurmak, bir hayatı paylaşmak kolay bir sorumluluk değil. Biz duygusunun içinde yer almak çok kolay olmamakla beraber zaman zaman çıkarların çatışması da söz konusu olabiliyor. Ancak unutmamak gerekir ki aşk, emek ister. Güç savaşları ve ben duygusu, hayatın çoğu alanında olduğu gibi birlikteliklerde de yıpratıcı bir etkiye sahiptir. Aşk iki kişilik, iki farklı karakterdir. Önemli olan ise biz olabilmektir. Sorgulamak çok yorucudur.



ASTRO GÜNDEM

Venüs-Uranüs kavuşumu, Türkiye'deki stratejik kararları gündemimize getirecek. Yeni başlayacağımız haftanın gündemini de bugünden anlayacağız. Ortadoğu'nun yaşadığı karışıklık bir süreliğine sakinleşirken, dünyanın gözü Avrupa'nın üzerinde olacak.