Dünyanın uydusu Ay'ın diğer gezegenlere göre bize daha yakın olması, etkisini de çok daha net hissetmemize neden oluyor. Ay, her ne kadar duygularımızı ifade etse de tek etki alanı duygular değildir. Yaşamımızdaki pek çok olay ile ilgisi de vardır. Bu nedenle bir de Ay burcumuz vardır ve doğduğumuz anda Ay'ın hangi burçta olduğunu ifade eder. Med-cezir olayına sebep olan Ay'ın hareketleri, vücudunun yüzde 70'i su olan insanı sizce de etkilemez mi? Bu nedenle gireceğimiz ayın önemli günlerini yazıyorum. 'Bu günler neden önemli?' derseniz; yazımın sonunda belirteceğim günlerde Ay, günün büyük bir bölümünde boşlukta hareket ediyor. Yani hiçbir burç ile iletişim kurmuyor. Bu durum tabii ki bizleri de etkisi altına alıyor.

'Ne yapmamalıyız?' derseniz...

Duygu ve düşüncelerimizi toparlamakta zorlanmaya başlıyoruz.

Yeni bir işe başlayacaksak motivasyonumuzu kaybediyoruz.

Özellikle bir sözleşme ya da kontrat imzalayacaksak eksik yapma şansımız çok yüksek oluyor.

Saç kestirmek, estetik yaptırmak gibi kararlar aldıysak sonuçları istediğimiz gibi olmaz.

Önemli bir konuşma yapacaksanız kendinizi doğru ifade edemeyebilirsiniz.

Ay'ın boşlukta olduğu saatlerde verdiğimiz sözleri tutamayız.

Aldığımız net kararların arkasında duramayız. 'Ne yapmalıyız?' derseniz...

İç dünyamıza dönmek her zaman en güzelidir. Olumsuz düşüncelerden arınmak en büyük motivasyondur.

Eğer çalışmıyorsanız evinizin düzenini değiştirebilir, toparlayıcı hamlelerde bulunabilirsiniz.

İş yerinde mevcut düzeni toparlamak, arşivlemek gibi işler yapabilirsiniz. Çalışma alanınızı temizlemek, toparlamak gibi…

Su ile ilgili bahçe işleri yapabilir, kişisel bakımınıza önem verebilirsiniz.

Dikkat edilmesi gereken günler: 2-10–12– 14–19–21- 27 Haziran.



ASTRO GÜNDEM

Merkür-Satürn ilişkisi dünyaca ünlü markaları hedefine alıyor. Teknoloji devi markalar, pazar payı kavgasına tutuşurken, kullanıcı olarak bizler de üzerimize düşeni alacağız. Sosyal medya ağlarını bugünden sonra stresli günler bekliyor.