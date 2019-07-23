Yaşam kaynağı Güneş; astrolojide de canlılığı, aydınlanmayı, ışığı ve egoyu temsil eder.

Kim olduğumuzu ve kaderimizi etkileyen öz burcumuzu belirler.

Işığı yöneten Güneş; bulunduğu burcun özelliğini artırır, onu daha görünür hale getirir. Güneş'in yeri, burcu ve diğer gezegenlerle ilişkisi çok önemlidir. Bu yıldızda doğan ya da doğmayan herkes etkilerini farklı şekillerde de olsa hisseder.

Hayat, canlılık, mertlik, cömertlik, bilinç, özveri, dikkat çekmek, otorite, şov, cesaret, şöhret; bu gezegenin temsil ettiği özellikler arasındadır. Gezegen sisteminin kalbi olan Güneş, vücutta da aynı şekilde öncelikle kalbi yönetir. 'Krallar burcu' olarak adlandırılan Aslan, bu yıldızın tek yöneticisidir ve Güneş bugünden itibaren Aslan'da hareket etmeye başlayacak.

Astrolojide, Güneş hangi burçta hareket ederken doğarsanız öz burcunuz o olur.

Güneş; sizin bireyselliğinizi, kendinize özgü karakterinizi, amaçlarınızı, kararlığınızı, gururunuzu, canlılığınızı, kişisel başarınızı, sosyal başarınızı ve kalbinizi yönetir.

Güneş, bugünden itibaren 23 Ağustos'a kadar Aslan burcunda hareket ederken cesareti ve egoyu temsil edecek. Başarabileceklerimizin sayısı artarken, kendimize olan güvenimizi de geri kazanacağız.

Kendi bildiğimizin doğru olduğuna o kadar inanacağız ki, bir başkasının bildiğinin doğru olabileceğini kabullenmemiz oldukça zorlaşacak. Anlayacağınız, ortalık daha da ısınacak. Sosyal hayatımız daha da hareketlenecek; eğlenmek, gezmek önemli olacak.

Aslan burcunun ilk 10 gününde doğanlar, karakteristik olarak etkili ve güçlü kişilerdir. Liderlik vasfı taşırlar ve yetenek gerektiren alanlarda başarılı olurlar.

Aslan burcunun ikinci 10 gününde doğanların kültürel ve sanatçı yönleri gelişmiş olur. Gösterişin en ihtişamlı halini taşımak isterler ve düşüncelerini kabul ettirmek için baskın olurlar.

Aslan burcunun üçüncü 10 gününde doğanlar ise, yenilikçi ve hareketlidirler.

En çok cesur yanları konuşulur ve yeni bir işe başlamaktan kolay kolay çekinmezler.

Aynı zamanda alımlı ve güzel olurlar.



ASTRO GÜNDEM

Güneş-Jüpiter 135'liği, Çin ve ABD'nin asıl niyetlerini açıkça ortaya koyacaklarını işaret ediyor. Nükleer silahlanma, dünyanın en çok konuşulacak konusu olurken, fitili ise dünyanın herhangi bir yerinde kullanılmış olma ihtimalinin dedikodusu ateşleyecek.