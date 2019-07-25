Sevgili GÜNAYDIN okurları, bugün sizlere burçların nasıl sınıflandırıldığına dair basit ipuçları vereceğim.

Burçların sınıflandırılmasında, pozitif–negatif olarak yapılan ayrımı kesinlikle olumlu–olumsuz şeklinde değerlendirmemelisiniz. Ateş grubunun enerjik, hevesli burçları ile hava grubunun konuşkan, akıllı burçları; dışa dönük ve daha hareketli olmalarından dolayı pozitif burçlar olarak nitelendirilirler. Pratik, sakin toprak grubu ile etkileyici, duygusal su grupları ise daha içine kapanık ve duygusal olmalarından ötürü negatif burçlar olarak sınıflandırılırlar.

Burçların eril ve dişil ayrımında; pozitif burçlar eril, negatif burçlar ise dişil burçlar olarak ayrılırlar. Eril-dişil ayrımının, toplumdaki kadınerkek ayrımı ile karıştırılmaması gerekir. Herkesin doğum haritasında eril ve dişil etkiler mevcuttur. Ateş ve hava grubuna ait burçlar; ilk hareketi başlatan, inisiyatif alan, cesur, hareketli, meraklı, enerjik eril burçlarındandır. Telaşsız, güvenliğini düşünen, uyum sağlayan, fedakar, risk almayan, durağan, harekete geçmek için dışarıdan motive edilmeye ihtiyaç duyan toprak ve su grupları ise dişil burçlardır.

Mevsimleri başlatan burçlar, öncü burçlar olarak adlandırılır. Bu burcun insanları, ilgilendikleri konu ne olursa olsun öncü olmaya meyillidir. Her alanda ilerlemeyi başlatan ve bitirenler, girişimciler ve kitleleri peşinde sürükleyen liderler genellikle öncü burçlardan çıkar. Koç ve Terazi; şimdiki zaman ile, Yengeç ve Oğlak ise geçmiş zaman ile ilgilenirler.

Sabit burçlar, mevsimlerin ana karakterlerini oluşturan burçlardır. Toplumsal ve etik kuralları belirleyen, toplumun devamlılığını sağlayan, sağlamlığını koruyan ve üstün bir odaklanma yeteneği olan bu burçlar Boğa, Aslan, Akrep ve Kova'dır.

Mevsimleri bitiren ayların temsil ettiği burçlar, hareketli burçlardır. Bu gruba ait burçlar çok yönlü, rutinden hemen kurtulan, değişime direnmeyen, topluma esneklik kazandırıp iletişimi kolaylaştıran özelliklere sahiptirler. Bunlar; İkizler, Başak, Yay ve Balık burçlarıdır.



ASTRO GÜNDEM

Merkür-Venüs kavuşumu; teknoloji çeteleri ve hackerlar hakkında çıkabilecek haberleri işaret ediyor. Rusya, Çin, Fransa ve İran gibi ülkeler daha da fazla konuşulmaya başlayacak. Aynı zamanda dost ile düşmanın yer değiştirdiği olaylar göreceğiz.