Ağustos ayı; kalbimizde, aklımızda binbir duygunun, düşüncenin uçuşacağı bir ay olacak. İletişim sorunlarımızı rafa kaldırırken, uğradığımız haksızlıkları da aklımızın karanlık dehlizlerine atacağız. Çünkü hayatın karmasının bizden çok daha adil ve etkili olduğunu göreceğiz. Temmuz ayında kalbi kırılanlar burada mı? Dillere destan bir ayı arkamızda bırakırken belki de hayatımızın en büyük derslerini aldık. Şimdi toparlanma zamanı. Evliliğiniz, ilişkiniz hiç anlam veremediğiniz bir şekilde bitmiş olabilir. Hatta içten içe barışmayı da umuyor olabilirsiniz. Ağustos ayı yeniden bir araya gelme imkanı verecek. Peki herkese mi derseniz? Cevabım hayır. Sizler de biliyorsunuz ki, aslında biten ilişkilerin çoğu, zamanında bitmesi gereken ancak uzatmalara giden ilişkilerdi. Kimisi ise psikolojik sıkışmanın getirdiği ayrılıklardı. Eğer siz de bu nedenlerle ayrıldıysanız, bu ay her şey değişebilir. Her şey bir anda dağıldı diyenler, size de söyleyeceklerim var. Ağustos ayının temasında iki Yeniay ve bir Dolunay var. Tersine esen rüzgarlar bu defa bizleri destekleyecek. Olacak işleriniz eğer Temmuz'da olmadıysa, bu ay aynı fırsatı çok daha büyük şanslarla yakalayabilirsiniz. Ağustos ayı herkesin hayatına detaycılığı ve eleştiriyi getiriyor. Ağustos'ta gök kubbe, problemleri çözme konusunda yeteneklerimizi de ortaya çıkaracak. Maceraperest ruhumuz öne çıkarken, Temmuz'daki gibi kendimizi eve kapatmak istemeyeceğiz. 2019 yılının sekizinci ayına geldik, 'Ben bu yıldan hiçbir şey anlamadım' diyenler; Ağustos bu yıla ait planlarımızı keskin bir şekilde ortaya koyacak. Tabii ki planlara, hedeflere engel olmaya çalışanlar da olacak ancak bize zahmet vermeden Ağustos ayı sorun çıkaranlara 'Sen şöyle kenara çekil' diyecek. Yani vazgeçmek kelimesi anlamını yitirecek bu ay. Etrafımızda sorun çıkaranlara karşı ördüğümüz duvarları yükselteceğiz.



ASTRO GÜNDEM

Mars-Chiron iletişimi, dünya liderlerinin düşmanlıklarına vurgu yapabilir. Birbirini tehdit eden siyasiler bu tavırlarını sosyal medya ağlarına taşıyabilirler. Askeri güçlerini, teknolojik silahlarını yarıştıran ülkelere yenileri eklenebilir. Akdeniz'e her milletten bir askeri gemi konuşlanabilir.