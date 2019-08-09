2019 yılının fiziksel olarak belki de en zor yanı, herkese bir şeklide kilo aldırmış olması olabilir. Bir de üstüne kilo vermek her zaman olduğundan daha zor. Sebebi belli aslında. Ben diyeceğim ki size; gezegenler Oğlak burcunda toplanıyor, tıpkı metrobüs gibi sıkış tıkış hareket etmeye de bir süre daha devam edecek. Peki hâl böyleyken ne olacak bizim kilolar derseniz; bu sefer öncelikle ruhu terbiye edeceğiz. Eskilerin sözü ile önce gözümüzü doyuracak, sonra da karnımız doyacak. Üstelik gezegenlerin sıkışık hali ruhumuza da sıkışıklık vermeyecek. Peki nefis terbiyesini nasıl yapacağız? Hepimizin natal haritası, algısı, tepkileri birbirinden farklı olsa da yaşadığımız zaman aynı. Zamanın kalitesi de ağır ve ağdalı. O zaman ne mi yapmalı? Kural 1: Sadece az yiyeceğim deyip işin içinden çıkmaya çalışmayacağız. Bu ağdalı akan, basıncı yüksek döngüde az konuşacağız, az yorum yapacağız, az alışveriş yapacağız. Her şeyi aza indirgeyeceğiz. Kimi buna oruç diyebilir, kimi de frekansımızı temizleme diyebilir. Nasıl adlandıracağınız tamamen sizin kalbinize kalmış. Prensip, felsefe, disiplin gibi kelimeler yazmayacağım ki kendinizi baskı altında hissetmeyin. Adlandıracağınız terimi gündelik hayatınıza alın ki kendi doğal arzunuz gelişsin ve alışkanlığınız haline dönüşsün. Üstelik bu durum alışkanlığa dönüşürse hayatınızın yönü de değişir; hayatınızın yönü değişirse hayatınız değişir, hem de gelişerek. Kısacası usulca hayatımıza az ye, az konuş, az al, az harca, az tüket, az dedikodu yap, insanların hayatıyla az ilgilen mottolarını alıyoruz. Peki bu süreçte ne yapacağız?

Çok adım atacağız.

Çok okuyacağız.

Çok hayal kuracağız.

Çok plan yapacağız. Evimizi, işimizi, masamızı hatta buz dolabımıza kadar her şeyi derleyip toparlayacağız. Hem çok şey yapmış, hem az yemiş, hem hafiflemiş, hem de gündelik hayatınızı kıyı bucak toparlamış olacaksınız.

ASTRO GÜNDEM

Venüs-Satürn iletişimi, Rusya'yı ve Vladimir Putin'i işaret ediyor. 7 yıl boyunca gündemden düşmeyecek bu iki konu, siyasi liderlerin hedeflerini de ortaya koyacak. Almanya, İngiltere ve Fransa, bugüne kadar gündeme gelmemiş bir olay ile karşımıza çıkabilir.