Her şey niyetle başlar. Biz niyet ettiğimiz ve hayal ettiğimiz şeyleri kendimize çekeriz. Niyet etmek bu yüzden önemlidir. Bu uğurda her gün Ay'ın saat saat peşine düşüp sırf Ay'ın boşlukta olduğu günleri ve saatleri çıkarıp, 'Ay ve Güneş de şahit olsun niyetinize' deyip günün ruh hallerini hazırlıyorum sizler için.

Lafın özü aslında 'Neyi düşünürsek onu yaşarız' sözü. Pek çok insanın niyetlerinin niye olmadığıyla ilgili sorular yöneltiliyor bana e-maillerde, mesajlarda. Peki sorarım size; siz inanmazsanız olacağına, kâinat inanır mı sizin niyetinize?

Şu sabahtan akşama kadar günde 20 kere kullandığınız enerji kelimesi var ya, işte o bile 7 katman; yani 7 ayrı frekansı var. Niyet edip de 7 gün boyunca ruhunuzda sahip çıkmıyorken, 7 kat gök, 7 kat toprak nasıl o enerjinize sahip çıkabilsin?

Evrene yaydığınız düşünceleriniz dilinizden dökülmese de iç sesiniz bir sinerji yaratır. Ve benzer enerjileri kendine çeker. Demem o ki, siz kendi niyetinizi gönlünüzde 7 gün bile sarıp sarmalayamıyorken, düşüncelerinize, ne istediğinize kesin karar verememişken, bin bir türlü şüpheyi peşine iliştiriyorken, sanki bu evrende her şey birbiri ile bağlantılı değilmiş gibi davranıyorken, nasıl yola girecek niyetleriniz?

Endişe ve korkularınızı susturun, niyetinize teslim olun. Sonra onu çocuk gibi sarıp sarmalayın, koruyun kendi lüzumsuz düşüncelerinizden. Güzel şeylerin daha önce sizi bulduğu gibi niyetinizin de hayatınızda yer bulacağına inanın.

Niyetinize yer açın. İmgelendirin, sembolleştirin, patron sizsiniz, istediğiniz hikayeyi yazın. Bir tane değil, devamlı birçok konuda yavaş yavaş niyet edin. Her gün dilek tutar gibi yapın hatta. Niyetinizi kendinize hatırlatın, yazdıklarınızı okuyun. Kendinize gülün ama asla alaşağı etmeyin



ASTRO GÜNDEM

Güneş-Ay Düğümü ilişkisi; Brexit süreciyle ilgili birtakım gelişmeleri beraberinde getirebilir. Öte yandan yarından itibaren yeni bir yazı dizisine başlıyorum. Burçlar; aşkı, ilişkileri yeni dünya düzenine göre nasıl algılıyor? Bu sorunun cevabını yeni yazı dizimde okuyabilirsiniz.