Burçların aşk analizini yaptığım ve burcuna göre karşı cinsi etkilemenin yollarını anlattığım yazı dizime, Boğa burcu ile devam ediyorum.



BOĞA BURCU KADINI

Boğa burcu kadını çok cana yakın, sıcak kanlı ve sevilmek için yaratılmıştır. Evlilik ve annelik ona çok yakışır. Yalnız kaldğı zamanları sever. İdealist bir kişiliği vardır, gerçekleştirmek istediği hayallerinden vazgeçmez. Baskıya gelemeyen bir yapısı olduğu için onu fazla sıkmamanız gerekir. Her şeyin sorumluluğunu almayı sevmez. Kimsenin etkisinde kalmadan, kararlarını kendisi alır.

Kendi seçimleriyle gurur duyar. Hatalarını kolay kabul etmez. Boğa burcu kadını güzelliklere çok düşkündür. Duygusal açıdan hassas ve kırılgandır.

Aşk, Boğa kadını için en doğrusunu seçmektir.

Güvendiği kişileri hayatına alır ve uzun soluklu ilişkiler yaşamayı tercih eder. Para onun için her şey demek değildir ancak rahatlığına düşkündür, bu yüzden koşulların rahatlığına önem verir.

Düzen ve sürekliliği sever, bu yüzden çok maceracı bir ruh onun bu yanını beslemez. Eğer merhamet ve yardımsever yanınızı ona gösterirseniz, kalbinde büyük fetihler yapmış olursunuz.



BOĞA BURCU ERKEĞİ

Boğa burcu erkeği şık ve cömerttir, sadık dost, şefkatli bir baba ve mükemmel bir aile reisi olur.

Güzele merakı onu zaman zaman gizli bir çapkın da yapabilir. Dengeli ve kontrollü davranır. Kolay sinirlenmez ama sinirlendiğinde, öfkesinden uzak durmak gerekir. Yalan söylemekten hoşlanmaz ama mutlaka sırları vardır.

Boğa erkeği ilişkisine özen gösterir. İç huzuru güvenceyle birleştirince mutlu olabilir. Rahatına oldukça düşkün olan Boğa erkeği, ancak canı istediği zaman harekete geçer.

Boğa erkeğinin bir kadında aradığı en önemli koşul; güzellik, zevk sahibi olması ve her ortama eşlik eden kültüre sahip olmasıdır.



ASTRO GÜNDEM

Devrim gezegeni Uranüs, bugünden itibaren 11 Ocak 2020'ye kadar Boğa burcunda geri gidecek. Dünya tersine mi dönüyor diyeceğimiz olaylar ardı ardına yaşanırken uluslararası siyasi arena ve para piyasası hepimizi şaşırtacak. Kosova yeniden dünya gündemine oturabilir.